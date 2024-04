Sabemos por qué Gustavo Guillermo no quiere hablar: los 2 favores de Terelu

El exchófer de María Teresa Campos ha insinuado. Ha cebado en los programas donde acude. Pero en plató silencio. Ahora ESdiario puede contar el porqué de este silencio tan llamativo...



El que fuera hombre de confianza de Teresa Campos durante 33 años mantiene silencio. Ha insinuado. Ha cebado en los programas donde acude. En plató silencio. Ahora ESdiario puede contar por qué no quiere hablar el chófer de la comunicadora malagueña. Y la razón es Terelu Campos.

Dos grandes favores le ha hecho la hija mayor de Teresa Campos a Gustavo Guillermo que le impiden que pueda contar lo que ha vivido y lo que piensa realmente del clan Campos. El chófer está muy agradecido a la hermana de Carmen Borrego. Con la hija menor de Teresa Campos no sucede lo mismo. A Terelu la encontró cuando la necesitó. Quien conoce bien a Guillermo asegura que eso siempre lo detiene para que cuente todo lo malo que ha podido sufrir cerca de las dos hermanas Campos. Nada que ver el trato de Teresa al que han dado sus hijas a Gustavo.

La relación con las hijas ha sido totalmente diferente. Con Terelu siempre han mantenido más cercanía y un trato familiar. Carmen ha sido distante. Un trato más de empleado al servicio de la casa. Un paralelismo con Las Criadas de Genet. La hija mayor de la presentadora pocas veces ha utilizado a Gustavo como chófer. Nada que ver con su hermana quien si ha necesitado de sus servicios aunque la dedicación exclusiva esa para Teresa Campos. En alguna ocasión tuvo que recoger a Rocío Carrasco para trasladarla de su casa al domicilio de la matriarca del Clan. Fue en uno de sus últimos cumpleaños.

ESdiario ha podido conocer que Gustavo Guillermo no está contento con la actuación que está teniendo en sus últimas intervenciones en programas de televisión. Es consciente que el no contar lo que sabe le está dibujando un perfil con el que no se contaba hasta ahora. Está entre la espada y la pared. Por una parte no quiere contar por cariño, respeto y gratitud infinita a Terelu Campos. Y por otra para es sabedor que su silencio después de tirar la piedra lo deja en el peor de los lugares.