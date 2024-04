Caso Daniel Sancho: detienen en Tailandia a una reportera de Mediaset

El caso del asesinato de Edwin Arrieta ha provocado una avalancha de periodistas españoles en Koh Samui, algo que molesta a las autoridades de aquel país y ha ocurrido lo impensable.

El proceso judicial contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta continúa en Tailandia. Allí, este lunes no había vistas en el Tribunal Provincial de Koh Samui y la periodista de Mediaset Esther Yáñez y su cámara, Pedro Luis Molina, denunciaron que fueron retenidos en la Comisaría de la isla de Koh Phangan, tal y como informan desde la propia Mediaset España.

Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 14:00 de la tarde hora española, cuando la periodista del programa de Cuatro En boca de todos y su cámara eran detenidos por las autoridades tailandesas. Según la propia periodista narraba, unos policías les habían pedido la documentación y tras ello habían sido detenidos y llevados a la comisaría.

Tal y como informan desde Mediaset, la propia periodista dijo que "estamos ahora mismo Pedro y yo detenidos en la Comisaría de Koh Phangan. Íbamos a hacer un directo y han venido unos polis de inmigración, nos han pedido la documentación, y han empezado a decir que no teníamos visa de trabajo, cosa que sí tenemos, por eso estoy muy tranquila, aunque no nos dejan movernos ya que nos dicen que esa visa no sirve", explicaba Yánez, que fue retenida justo cuando iban a realizar una conexión en directo.

Detenida en la misma celda que Daniel Sancho

"¡Esa visa la sacamos de periodista, es decir, de trabajo, en la embajada tailandesa en Madrid justo antes de venir! Los policías nos contestaron que, aunque sea una visa legal, no es de trabajo. Pero yo estoy tranquila. Tengo todo legal. Si no, sé que nos deportarían en el primer vuelo", continuaba explicando la periodista.

Algunos medios aseguran que los dos reporteros han estado detenidos en la misma celda que Daniel Sancho, cuando fue detenido por la policía días después de haber asesinado presuntamente a su amante, el cirujano colombiano.