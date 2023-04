Rocío Flores paga contra los periodistas las duras acusaciones de Marta Riesco

Antonio David Flores vuelve a estar soltero y su última novia culpa directamente a su hija de la separación. Se abren las puertas a un nuevo culebrón que tiene pinta de ser de los buenos.

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Este es el escueto mensaje con el que Marta Riesco anunciaba este jueves a través de sus redes sociales su ruptura con el exmarido de Olga Moreno después de año y medio de amor, señalando directamente como "culpable" a la hija del que hasta hace pocas horas era su novio.

Minutos después, la reportera volvía a utilizar su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida" confesaba, dejando entrever que algo grave habría sucedido en la noche del miércoles entre Antonio David, Rocío y ella que habría acabado por fulminar su relación con el exguardia civil.

Rocío Flores hizo oídos sordos a las acusaciones de Marta Riesco y siguió con su rutina diaria

Una acusación a la que la nieta de Rocío Jurado hacía oídos sordos, que como si la cosa no fuese con ella continuaba retransmitiendo cómo estaba siendo su día (aprovechó para ir a la peluquería a ponerse a punto para un compromiso profesional en Madrid este viernes) en sus redes sociales.

Rocío reapareció ante las cámaras a su llegada a la capital este mismo viernes y, seria, suspirando y sin ocultar su enfado porque Marta Riesco la haya responsabilizado directamente de su ruptura sentimental con Antonio David Flores, lo que hizo fue intentar mantenerse al margen de la polémica.

Algo que, por cierto, no terminó de lograr del todo... Y es que fue al escuchar que su silencio se podría interpretar como que algo ha hecho para que su padre rompiese con la exreportera de Telecinco, cuando la influencer acabó estallando y saliendo de su silencio de la peor manera posible. A saber, pagando su frustración con el mensajero (en este caso los reporteros): "¡Ah! Gracias. Es un comentario súper apropiado siendo periodista. Súper objetivo y súper apropiado, muchas gracias y buenos días", sentenció visiblemente enfadada.

Está claro que este nuevo culebrón en el seno del Clan Flores no ha hecho nada más que empezar y, conociendo el carácter de Marta Riesco y su incontinencia a la hora de manejar sus redes sociales tiene pinta de que más pronto que tarde seguirá echando leña a la hoguera.