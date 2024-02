El "gafe" de la Reina Letizia solo tiene un modo de limpiarse para surtir efecto

La esposa del Rey Felipe se lleva últimamente todos los titulares y no todos buenos y etán sucediéndole cosas que algunos consideran "paranormales". Tiene tres opciones para solucionarlo.

La anécdota de la Reina Letizia agachándose a recoger de manera espontánea la pulsera que se le cayó al suelo fue de lo más comentado en uno de sus últimos actos públicos. Pero no era la primera vez que le pasaba algo así con una joya, ya le pasó antes que las joyas acabaron en el suelo y encima con el mismo vestido.

En el saludo al último invitado a la recepción del cuerpo diplomático, se le ha caído a Doña Letizia la pulsera de zafiros. Ante estos imprevistos, la naturalidad y una sonrisa serán siempre la opción mas adecuada, como ha demostrado ella. #imprevistos #ceremonial #royals pic.twitter.com/YByjkl3Y8S — Diana Rubio (@driecel) January 31, 2024

Con este panorama sobre la mesa Aruseros retomó el debate y se preguntó este viernes qué le ocurre exactamente a la Monarca en los últimos tiempos: ¿Encantamiento, maldición, mala suerte, casualidad? Ante la posibilidad de un mal de ojo o de que sea "gafe", Alfonso Arús no dudó en pedir la ayuda del televisivo Maestro Joao.

Siempre dispuesto a participar del espectáculo, el vidente no tardó en responder a la llamada de auxilio para Doña Letizia enviándole un consejo. A su juicio lo que tiene que hacer es "limpiar" tanto su vestido como sus joyas porque entiende que puede ser que el problema venga del broche o de la pulsera. "Igual eran de alguna de estas a las que mandaban cortar la cabeza", ironizó.

Pero no se pueden limpiar de cualquier manera, sino "poniéndolas en un bol con sal gorda, simplemente, durante unos 15 minutos a la luz de la luna, se limpiarían". Eso sí, la cosa se complica si el problema lo trae el vestido. "No queda más remedio que deshacerse de él, porque aunque lo hagas retales, no serviría". El Maestro Joao también consideró con mucha guasa una tercera solución: "Las joyas me las puede dar a mí y yo se las limpio".

Por su parte, Angie Cárdenas ofreció todavía uno más: "O que haga como la reina Isabel, que las ponía en vodka".