Clara Chía toma medidas "antipresión" drásticas que sientan de lujo a Sonsoles

Shakira sigue acumulando éxitos profesionales dentro y fuera de nuestras fronteras mientras su "enemiga pública número uno" adopta una decisión rotunda que rentabiliza Antena 3 de lo lindo.

A la espera de que finalmente Shakira y sus hijos se trasladen definitivamente a vivir a Miami, la cantante colombiana sigue acumulando éxitos profesionales y los millones de visitas que acumulan sus últimas canciones de despecho se suma ahora una exposición sobre su persona en el Museo de los Grammy Latinos. Eso sí, no hay ni una alusión a Gerard Piqué o a sus problemas con Hacienda, tal como señaló este lunes el programa Y Ahora Sonsoles.

Lo que sí podrán encontrar los muchísimos fans de Shakira es un gran despliegue de objetos, desde manuscritos de algunas canciones o su característica guitarra recubierta de cristales Swarowski. El caso es que cada vez está más cercana su vida al otro lado del charco.

La fecha de la marcha de Shakira a Miami, cada vez más concreta

Según la colaboradora de Sonsoles Ónega, Lorena Vázquez, se baraja cada vez con más fuerza la fecha del 1 de abril, marcada por el "spring break de las vacaciones de Miami porque así sus hijos se podrían incorporar al colegio". Sea como fuere, Piqué aún no habría recibido notificación alguna de que vaya a irse en esa fecha, por lo que aún no tiene constancia de si se irá o no.

Ambos siguen caminos muy distintos en los últimos tiempos. El futbolista sigue enamorado de Clara Chía, que tiene más relevancia desde que Shakira tiene intenciones de dejar nuestro país.

Por si acaso Clara Chía ponía fin a sus redes sociales ante el aluvión de críticas recibidas por su relación con Piqué. Sin embargo, ahora regresa y lo hace con un perfil privado, veremos cómo evoluciona todo cuando Shakira ya no esté en España.

Mientras tanto los programas de sociedad se siguen beneficiando de este tremendo culebrón internacional que tiene a todo el mundo en vilo. Sin ir más lejos, este lunes Y Ahora Sonsoles comenzó la semana de la mejor manera posible: subiendo en los audímetros sus registros hasta el 13.8% de cuota de pantalla y 1.336.000 espectadores, sus mejores cifras desde el 1 de marzo.