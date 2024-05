Rábago airea el verdadero estado de Tejado tras dejar prisión y noquea Telecinco

La libertad sin fianza del sobrino de María del Monte ha provocado un efecto sorpresa en la cantante y en su mujer, Inmaculada Casal, pero no todo lo que se ha dicho sería cierto.

Después de ser puesto en libertad sin fianza, Antonio Tejado acudía a firmar por primera vez al Juzgado de Sevilla. El sobrino de María del Monte, acusado por su presunta implicación en el robo a la vivienda de su tía y de Inmaculada Casal, tiene la obligación de compadecer allí los días 7 y 21 de cada mes.





Nada más ser puesto en libertad, Tejado acudía a comer a un restaurante acompañado por su familia. También se le pudo ver junto a su actual pareja, Samara, dando un paseo por un centro comercial de la capital andaluza, donde seguramente aprovechó para realizar unas compras.

Y sin embargo, a pesar de las primeras informaciones sobre su felicidad y la de su familia por su libertad, apenas unos días fuera de la cárcel no estaría muy bien de ánimo...

Así lo confirmó este martes en Vamos a Ver la periodista Isabel Rábago: "El primer encuentro con su familia fue muy emotivo, con muchas lágrimas y hablaron de muchas cosas. Él está absolutamente devastado y derruido, hasta el punto que la máxima preocupación de la familia es intentar recuperar a ese Antonio que perdieron hace tras meses".

"No tiene ganas de hablar y no va a hacerlo porque sabe que cualquier cosa que diga no le va a beneficiar. Sigue manteniendo su inocencia y se considera víctima porque no entiende por qué ha estado tres meses en prisión provisional", añadió la colaboradora del magacín de Telecinco.

Por su parte Antonio Rossi añadió que María del Monte e Inmaculada Casal se encuentran sorprendidas de que "se ponga el foco en Antonio Tejado como víctima", aunque ambas respetan la decisión y solo quieren que la Justicia haga su trabajo.

Cabe señalar que Tejado acudió solo a firmar al juzgado y lo hizo con semblante muy serio. A la salida, intentó esquivar a la prensa que se daba cita a las puertas del juzgado para tratar de conseguir las primeras declaraciones. Pero el sobrino de María del Monte no ha querido desvelar cómo pasó sus primeras horas en libertad, ni qué habló con su familia tras salir de prisión. Mucho menos confirmar si es verdad que está preparando una entrevista en televisión ni si va a hablar con sus hijos para explicarles lo ocurrido.

Todos estos detalles de la nueva etapa de Antonio Tejado fuera de la cárcel, dejaron frío al público del Vamos a Ver que presenta Joaquín Prat en Telecinco. De hecho, el magacín matinal anotó un 13.6% de share y 371.000 espectadores en su primera parte (los más bajos desde el 3 de mayo) y 11.1% y 727.000 en la parte de sociedad (Vamos a Ver Más) frente al 11.5% y 791.000 del día anterior.