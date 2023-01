La reacción de Piqué al vídeo de Shakira no tiene nada que ver con lo que se ve

Desde que la cantante colombiana se descolgó con un tema cargado de hachazos a su expareja, el exfutbolista se ha mostrado por encima del bien y el mal. Nada que ver con la realidad.

Mientras continúa el debate sobre los defensores y los detractores de Shakira por su canción con Bizarrap lo cierto es que el vídeo sigue acumulando millones de reproducciones y no se habla de otra cosa que del triángulo amoroso formado con Gerard Piqué y Clara Chía.

Aunque de puertas hacia fuera el exfutbolista ha intentado mantener una imagen de estar por encima del bien y del mal ignorando el asunto parece ser que no es oro todo lo que reluce y la procesión va por dentro. Según señaló Kike Calleja este jueves, su entorno califica de "escandalosa" la canción y afirma que Piqué esta "muy molesto" aunque no vaya a responder: "No tiene intención de hacer ninguna declaración ni tomar acciones legales porque no quiere modificar el acuerdo".

El entorno de Piqué, escandalizado con la canción de Shakira

"Dicen que es brutal", citó Calleja las palabras del entorno del jugador hablando de la nueva canción de su expareja. Ahora su principal deseo es que Shakira "se marche cuanto antes de Barcelona". Sin embargo, parece que esta fecha se pospone: "Barajan como fecha, si el padre de Shakira está en condiciones, Semana Santa".

Precisamente este "deseo" de perder de vista a su ex podría tener algo que ver con los crípticos mensajes, presuntamente de indiferencia, que está lanzando Piqué a través de sus redes sociales.

Y es que el futbolista en mitad de la tormenta se limitó a subir tuits sobre la King's League, promocionando la próxima jornada del torneo y asegurando que "la vida puede ser maravillosa" con el emoticono de un payaso.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

No es casual y así responde a Javier Tebas desde que el presidente de LaLiga habló del torneo de streamers y su gran acogida por el público asegurando que "como circo, me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol".

No contento con eso un día después, mientras el mundo seguía reaccionando a las palabras de Shakira, Piqué aprovechó uno de los juegos de palabras de la canción de la canción de la colombiana para seguir con la controversia entre ligas. "TE VAS a enterar", escribió en mayúscula en sus redes sociales junto a un breve vídeo de un payaso con un balón de fútbol a punto de quitarse la careta.

¿O será que el TE VAS no iba por Tebas sino por el deseo de que su expareja se vaya a Miami de una vez por todas?