Terelu se sienta en Telecinco para defender su nueva faceta como futura abuela

La periodista se rompe ante los colaboradores al ver las imágenes que anunciaban esta semana el embarazo de su hija con Carlo Costanzia, con quien lleva cinco meses de relación.

La noticia del inesperado embarazo entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha supuesto un auténtico bombazo informativo que se suma a los meses de desencuentros protagonizados por la mediática familia Campos y la mayor de las hermanas no ha tardado en salir al paso de las especulaciones concediendo una exclusiva a De Viernes.

Terelu ha protagonizado una emotiva entrada en plató cuando se ha encontrado con las imágenes del que fue el momento más feliz de su vida, el nacimiento de su hija Alejandra, que han provocado las lágrimas de la colaboradora.

Las preguntas a su hija

Un momento que daba paso a la respuesta más esperada de la noche, confesando que enteró de forma inmediata de la noticia del embarazo: "Yo lo sé desde el momento en el que ella lo sabe. Ella está fuera de Madrid con un matrimonio amigo que yo conozco. Se fue a pasar unos días con ellos. Me cuenta que no se encuentra bien y el marido va a comprar el test de embarazo. Se lo hizo pensando que no iba a salir. Así se enteró", declaraba la futura abuela.

¿Te cae bien Terelu Campos?



🔁 Sí

❤️ No #DeViernes pic.twitter.com/xD3YBcXQz6 — 𝑴𝒖𝒚 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒏𝒆𝒚 (@muydedisney) June 21, 2024

La joven contó la noticia a Terelu durante una cena: "Yo la veo que está muy nerviosa. Estaba como muy inquieta e irascible. Me lo soltó de sopetón: 'Estoy embarazada'", explica Campos, desvelando cuál fue la primera pregunta que le vino a la cabeza: "¿Y ahora qué?", mientras se preocupaba por ella: "¿Tú estás bien? Luego llegó, la pregunta "lógica. ¿Qué vas a hacer?".

Beatriz Archidona “Terelu, pero también es una contradicción decir que yo no hablo de mi vida privada y luego hacer esa exclusiva”



ZASCA!!



#DeViernes pic.twitter.com/EDpM1fYeIG — Barbie B (@Darkname300) June 21, 2024

Y es que, el embarazo sorpresa acaba de emparentar a la familia con Mar Flores, de quien no se quiere pronunciar:: "Yo no tengo ninguna guerra con ella, ni por Nuria González ni por nadie. Yo conocí a Nuria mucho antes y para mí ella es familia", asegura la hermana mayor de Carmen Borrego, "No tenemos mala relación porque no tenemos relación. ¿Si la vamos a tener ahora? Y yo qué sé... Yo jamás me negaré a conocerla personalmente", afirma contundente.

Más expresiva se mostraba al hablar de su nuevo 'yerno': "Es que no me acostumbro a que lo llaméis así. Decid el novio de Alejandra", explicaba confesando haber conocido al joven unos días después de conocer la noticia: "No he hablado con él del embarazo porque nos hemos visto dos veces y había más personas delante. No nos hemos visto a solas".