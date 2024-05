Marta Peñate estalla contra sus seguidores en su lucha por ser madre

La que fuera concursante de "Gran Hermano", pareja de Tony Espina, se ha visto superada por los múltiples mensajes que cuestionan los problemas que hizo públicos en redes.

Marta Peñate se ha cansado de las duras réplicas que han surgido tras la exposición pública en la que confesó hace unos meses su deseo de ser madre. La ex concursante de Supervivientes ha dejado muy claro a sus seguidores una cuestión que le cansa y que le hace daño.

La influencer trata de sobrellevar su costoso proceso de fertilización, que ha ido exponiendo a cada paso públicamente, pero, tras el último varapalo que sufrió al no superar el proceso, se dejó ver totalmente derrumbada, viéndose obligada a reconocer que hay momentos "en los que pierde las fuerzas" y "no seguiría adelante".

Una vida en boca de todos

La colaboradora de Telecinco no pierde la fe en cumplir su sueño, aunque sí la paciencia por algunos comentarios y consejos que recibe diariamente en redes, lo que le han llevado a tener que mantenerse alejada del foco mediático durante unos días.

Marta Peñate, pareja de Tony Espina, tiene problemas de fertilidad, y se ha cansado de los consejos de aquellos que la siguen por redes. https://t.co/ow0yw4ukSM — Qué Me Dices (@DiezminutosQMD) May 15, 2024

Todo ha ocurrido cuando uno de sus seguidores le envió un mensaje en el que se le preguntaba: "¿Por qué no quieres adoptar?", lo que ha provocado que se sienta, una vez más, violentada por la situación, y no ha dudado en responder claramente: "¿Por qué tengo que adoptar yo? No entiendo que asociéis la adopción a personas que tenemos problemas de fertilidad. TODOS podemos adoptar", ha comentado, molesta.

Con total transparencia, la colaboradora televisiva ha expuesto su opinión acerca de las repetidas insinuaciones que le hacen para que adopte a un niño por los problemas que sufre, y que considera fuera de lugar, al conseguir lanzar mensajes equívocos sobre el tema.

Después de estar unos días desconectada de las redes, la amiga de Jorge Javier Vázquez ha querido contestar a las preguntas de sus seguidores a través de Instagram, pero la sorpresa ha sido mayúscula al ser cuestionada de nuevo sobre un tema que entendía aclarado y que le ha hecho explotar.

La ex Gran Hermano ha sido tajante para que no se le vuelva a preguntar más: "Un niño adoptado no es una segunda opción, un niño adoptado es una primera opción. Es cierto que muchas mujeres con problemas de fertilidad adoptan porque quieren ser madres después de no conseguirlo. A mí aún no me apetece porque estoy centrada en mi proceso", replicaba, mostrando abiertamente su enfado.