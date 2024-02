En pleno tsunami Tejado, Chayo Mohedano levanta ampollas con Raquel Mosquera

Mientras otras muchas exnovias se han quedado solas hablando contra el sobrino de María del Monte la madre de su primer hijo ha vuelto a generar polémica pero entre fans de Rocío Carrasco.

Cuando el terremoto Antonio Tejado salió a la luz y dejó a todos con la boca abierta muchas miradas se dirigieron inmediatamente (además de a su tía María del Monte, presunta víctima del robo de su sobrino) a Chayo Mohedano. La madre de su primer hijo sin embargo ha optado por un perfil discreto muy alejado del que han mostrado públicamente otras exnovias de Tejado, como Alba Muñoz, Candela Acevedo o Gaby Sánchez.

Ahora Rosario Mohedano vuelve a titulares y copar comentarios por redes sociales pero curiosamente no tiene nada que ver con su ex. La hija de Rosa Benito ha compartido con sus miles de seguidores el último plan que ha llevado a cabo y ha dejado a más de uno atónito al mostrar a Raquel Mosquera...

Un vídeo en el que habla de un plan de chicas en la peluquería y del que ha llamado la atención el reencuentro con la viuda de Pedro Carrasco: “El otro día, bueno digo el otro día y ha pasado un mes, estaba buscando un disfraz para mi hijo Andrés. Puse en el buscador ‘disfraces cerca de Brunete’ y la vida, porque la verdad es que no la buscaba, me volvió a reencontrar con una persona que hacía tiempo que no veía pero que la tengo un cariño tan especial. Estuvimos hablando, nos pusimos al día… Y dijimos de volver a vernos, ya con nuestros respectivos niños para ponernos más al día. Y aquí estoy con mi Raquel”.

Claro que Mosquera también dedicó unas bonitas palabras a la prima de Rocío Carrasco: “Con mi Chayo, es una persona a la que quiero muchísimo, siempre lo he dicho. Desde hace muchos añitos, cuando ella era muy jovencita, ya nos iba cantando en el coche, que canta maravilloso al tito Pedro y a mí. Son recuerdos tan bonitos que los llevamos aquí, en el corazón”.

Además, Rosario asegura que va a “seguir creando momentos” con Raquel: “La vida… Que si te dejas sorprender, te sorprende y es maravillosa. Mira que trabajadora, no para, no ha parado nunca. Además tiene la peluquería llena de gente”.

Un encuentro que generó una rápida reacción de indignación en redes sociales entre los muchos defensores de Rocío Carrasco. No se puede olvidar que tanto Mosquera como Mohedano son dos de los personajes de su familia que más críticos se han mostrado con ella a lo largo de los últimos años, por lo que esta exhibición se interpreta como una venganza.

Chayo Mohedano no puede ser más sinvergüenza, deseando que te llegue el karma — Rocio Carrasco Queen ✵❤️ (@RCarrascoQueen) February 22, 2024