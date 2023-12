Isabel Pantoja preocupada por la entrevista de su hija a lo Ángel Cristo Jr.

Isa Pantoja va a ser entrevistada en el programa "De Viernes" de Telecinco, el mismo donde Ángel Cristo Jr. hacía unas demoledoras confesiones sobre su madre, Bárbara Rey.

A la polémica entrevista que dio Ángel Cristo Jr. en el programa "De viernes" de Telecinco hace un par de semanas le puede salir un duro competidor, porque la próxima invitada puede dejar muchos titulares casi tan polémicos como los que dijo el hijo de Bárbara Rey.

Y es que esta noche, a partir de las 22:00 horas, Isa Pantoja visitará el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta para hablar de, entre muchas otras cosas, su infancia en Cantora, algo que no ha gustado nada a Isabel Pantoja tal y como le sucedió a Bárbara Rey al conocer que su hijo iba a ser entrevistado.

No es de extrañar que la entrevista de Isa Pantoja no sea del agrado de Isabel Pantoja, porque su hija se ha despachado a gusto hablando sobre la complicada adolescencia que tuvo y los desprecios que vivió durante su estancia en Cantora. Todas estas declaraciones han hecho que Isabel Pantoja se sienta completamente hundida y haga preocupar a todo su entorno por su estado anímico.

Isa Pantoja reconoce haber sufrido un embarazo de riesgo

En las promos que Telecinco ha ido mostrando del embarazo, Isa Pantoja ha reconocido que la peor etapa que através fue su adolescencia: "Si tuviera que volver a una etapa pasada de mi vida, volvería a los seis o siete años. Jamás volvería a mi adolescencia".

Unas dificultades que estuvieron provocadas por el embarazo que tuvo en aquella época: "Lo peor de esa época fue cuando decidí tener mi primer novio, todo cambió. Veía como mis amigas salían, iban al cine. Yo no podía. Me sentía muy sola".

Además, la hija de Isabel Pantoja ha mandado algún dardo a su madre por lo sucedido en esa época: "Mi madre no estaba en esos meses, estaba solo Dulce. Yo tuve un embarazo de riesgo. No tengo buenos recuerdos. El embarazo en sí, no fue algo bueno".

La relación entre madre e hija, en su peor momento

Esta entrevista, en la que Isa Pantoja habla con dureza de su madre, solo hace que reafirmar el mal momento que atraviesa la relación de ambas. Una mala relación que surgía en el año 2015, cuando Isa decidía marcharse de Cantora y participar en el reality "Supervivientes". Además, Isabel Pantoja ha realizado varios desplantes públicos a su hija, el primero en 2018, cuando rechazó ser la madrina de su nieto Albertito, y el último el pasado mes de octubre, cuando no acudió a la boda de su hija con Asraf Beno.

Desde el entorno de Isabel Pantoja han advertido que la cantante no está bien, y que esta entrevista podría empeorar mucho su estado anímico: "Está muy mal. Esto era lo que faltaba. Van a acabar con ella".