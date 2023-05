El inminente cierre de Sálvame obra el milagro entre dos colaboradoras enojadas

Ahora que se acaba la aventura del veterano programa de corazón de Telecinco se relativizan algunas viejas historias y enfrentamientos del pasado y si no que les pregunten a ellas dos.

Ya lo advirtió David Valldeperas este jueves en Sálvame, los días que les quedan de emisión hasta el próximo 23 de junio lo van a dar todo en plató. Y se lo están tomando en serio. El equipo del magacín de Telecinco sigue ofreciendo grandes momentos antes de poner fin a su aventura y este viernes hasta creo su propio himno para que pase a la "historia de la televisión".

Pero no solo, también es el momento de hacer balance y ajustar cuentas. Así, María Patiño cayó en la cuenta de que, igual que Sálvame le ha unido a Terelu Campos, el programa ha sido escenario de la ruptura de la amistad de Lydia Lozano y Carmen Alcayde. Las colaboradoras están enfrentadas desde que Carmen dijera que Lydia había acudido a locales de intercambio de pareja.

Otra entrada maravillosa ,el himno de sálvame ,muy pronto 🎶 pic.twitter.com/xrV4aKk1qL — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) May 12, 2023

Cabe recordar que la información de Alcayde fue el inicio de una polémica tras la que Lozano se negaba a perdonar, pedía tiempo para pensar y para que la cosas regresaran a su cauce. Pero, ante el final del programa, Patiño se preguntaba si lo suyo era irreparable.

Carmen Alcayde y Lydia Lozano liman asperezas ante el cierre de Sálvame

Inmediatamente, Carmen se ponía a llorar y Lydia la consolaba abrazándola: "No llores. No me hagas esto que he dicho que hasta el 23 de junio no voy a volver a llorar", pedía la creadora del "chuminero".

Por su parte, la aludida contestaba: "Dije esto no se puede acabar y que no esté con Lydia como antes. Sé que es difícil, la cagué, espero que este tiempo nos queramos".

Aunque Lozano admitió que para ella fue "un golpe muy duro" también quiso aclarar que aunque Sálvame se acabe no pasará lo mismo con su relación: "No se acaba el mundo".