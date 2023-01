La razón por la que Bárbara Rey habla ahora del Emérito y no lo hizo antes

Toda la vida se ha dado por supuesto que la vedette tuvo algo más que una amistad entrañable con Juan Carlos I pero ella no lo confirmó nunca. ¿Por qué ha elegido precisamente este momento?

Una semana muy importante para Bárbara Rey, y es que por fin se ha estrenado la esperada serie que narra la historia de su vida, donde explica su relación con Ángel Cristo. Lo que no esperaba nadie, es que después de multitud de rumores durante muchos años, por fin hablaría de su romance con el Rey Juan Carlos I.

Aunque el mundo entero era más o menos conocedor de esta historia, es la primera vez que la vedette habla de su relación con el Emérito, que ocurrió mucho antes de estar con el artista circense y padre de sus hijos, Ángel y Sofía Cristo.

Los reporteros del corazón hablaron con Bárbara, que quiso explicar el motivo por el cual ha decidido hablar ahora de su historia de amor con Juan Carlos I y no antes: "Todo tiene un momento en la vida y bueno, ya os habéis cansado de decirlo vosotros y ahora me tocaba a mí".

Bárbara Rey ha dejado de tener miedo por su relación con Don Juan Carlos

Además, confesó que ya no tiene miedo a contar sus vivencias junto al Emérito: "De unos años acá no tengo miedo. Tener miedo no trae cosas buenas". En cuanto a si Casa Real le ha llamado la atención, prefiere no comentar nada: "No. No voy a hablar de eso, pero evidentemente no, para nada y en absoluto. No quiero hablar porque sería absurdo".

Cabe recordar que su hija confesó hace tan solo unos días que hubo "toques" en el pasado para que no hablara de su aventura con Don Juan Carlos.

En cuanto a un posible libro autobiográfico, se lo tomó a broma: "Yo qué sé que voy a preparar. Lo mismo para escribir todo necesito una enciclopedia".

En una reciente entrevista con Sonsoles Ónega aseguró que, aunque no haya una continuación de su serie tiene pensado escribir un libro en el que detallará todos los aspectos jamás contados de su vida.