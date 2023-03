Ramón Espinar recuerda que a Bosé le van más los kilos de coca que una vacuna

El exsenador de Podemos aprovechó el recordatorio que hizo ‘Más vale tarde’ del paso por ‘El hormiguero’ del cantante para lanzarle un duro ataque sobre la polémica con la vacuna covid.

'Más vale tarde', con Cristina Pardo e Iñaki López al frente, abordó la polémica comparecencia reciente de Miguel Bosé en ‘El hormiguero, donde en una entrevista con Pablo Motos habló tanto de su posición frente a la vacuna covid como la situación política actual española, de la que no dudó en afirmar que “en la Transición teníamos muchas más libertades de las que tenemos ahora, sin ninguna duda".

Comentando la jugada del cantante, que se encuentra afectado desde hace tiempo por una preocupante pérdida de voz que le impide actuar, Iñaki López indicó que "no podemos pasar por alto que ha mantenido un mensaje negacionista muy peligroso, asegurando incluso que el 5G mataba a los pájaros del cielo, que las vacunas daban cáncer o infertilidad. Y esto también es importante decirlo".

Espinar, directo a dar

Ramón Espinar, exsenador de Podemos y uno de los invitados en el plató junto a la periodista Carmen Morodo, de ‘La Razón’, se mostró contundente en su valoración: "A mí la única reflexión es que son kilos y kilos y kilos de cocaína, de hachís, y de otras sustancias consumidas y lo que le ha costado una vacunita, que es un poquito así en un brazo y un par de días que te da un poquito de bajón".

Cristina Pardo no se quedaba atrás en su apreciación sobre el cantante recordando que "si os habéis leído la autobiografía que escribió Miguel Bosé, te das cuenta de que tú le puedes ver muy extravagante, muy raro, muy histriónico... pero es que poco me parece. No sé si me explico, es que ha tenido una vida horrorosa, horrorosa", agregó la presentadora.

Iñaki López intentó justificar a Bosé expresando que "las anécdotas que comparte con su padre son muy duras y sin duda alguna marcan una infancia", a lo Espinar añadió: "Por no ser totalmente negativo, le salvan algunos temazos".

Por su parte, Carmen Morodo dijo que “cuando eres un personaje público y has representado lo que él, debes medir muy bien tus palabras, aun teniendo una infancia muy mala”.