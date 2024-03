Adiós a la mujer de la sonrisa bonita y musa de la Transición

Silvia Tortosa fue mujer valiente cuando era difícil. Hizo de la vida, la vida que quiso. Mujer progresista con cánones conservadores, llevaba luchando contra un cáncer desde 2019

La vida de la actriz Silvia Tortosa se ha apagado. Ha sido este sábado en su tierra natal, Barcelona. Una dura y cruel enfermedad la ha apartado de este mundo. Un cáncer. Mucho sufrimiento en sus últimos meses de vida. Se agarró a la esperanza con fuerza. No se quería ir. Necesitaba vivir. Y compartir. No ha podido ser. Hoy sábado ha fallecido la mujer de la sonrisa bonita. Hoy sábado se ha ido la verdadera musa de la Transición.

Silvia Tortosa llevaba luchando contra un cáncer desde 2019. Mantuvo silencio. Compartido por los más íntimos. Su gente. Nunca quiso dar pena de la situación que atravesaba. El recuerdo de su sonrisa fue su motivación principal. Quiso que se le recordase con la felicidad que irradiaba. Lo ha conseguido. Fue su última meta. Una más conseguida. Allá donde esté, otros empezarán a saborear la empatía que siempre desprendió una de las primeras actrices del Destape.

Es raro que el cine sacara tan poco partido a un rostro tan bello como el de Silvia Tortosa. "Legítima" de Sacristán en "Asignatura Pendiente" en la memorable secuencia de la muerte de Franco o contraparte de Pajares en ese disparate reivindicable de "La hoz y el Martínez". DEP. pic.twitter.com/wNWuVU0w3m — José Ignacio Wert (@JoseIgnacioWert) March 23, 2024

La vida de Silvia Tortosa estuvo marcada desde su nacimiento. No le hizo pancarta ni protesta. Ella era todo eso. Y sin necesidad de tener al lado a alguien que le sumara, ni hombre ni mujer, ni siquiera viceversa. La actriz fallecida nace un 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Del destino no hay que huir. Nunca lo hizo. Silvia Tortosa ha representado al feminismo de verdad. Lejos de las que ahora gritan, aúllan y ladran en el lomo de un hombre. Su trampolín. Nada que ver con Tortososa. Desde el alumbramiento de su madre, Silvia fue libre. Su fecha de nacimiento lo marca. final también lo marca la historia. Hoy 23 de marzo de 2024 se cumplen diez años del falleciendo de Adolfo Suárez. El primer presidente de la democracia. Muy vinculado a Silvia Tortosa. Nunca una vida pudo estar tan marcada por las coincidencia de la vida.

Ha fallecido la magnífica Silvia Tortosa. Veamos la hemeroteca .

Descanse en paz Silvia. pic.twitter.com/aSJZau00Gv — Melkita (@Melkita14) March 23, 2024

Tres matrimonios. Su viudo Carlos Cánovas con quien contrajo matrimonio en 2008 fue noticia. Cánovas era mucho más joven que la actriz. Carlos ha sido su fiel compañero de vida. Silvia Tortosa se enamoró y punto. No entró en dimes y diretes de mujeres que ahora se consideran muy progresistas. Considerarse no es ser. No le hizo falta alardear. Se enamoró y punto. Sin algún aspavientos. Ninguno. Silvia Tortosa interpretó a Carmen Cervera con maestría en la serie "La Baronesa". La clavó.

Silvia Tortosa fue mujer valiente cuando era difícil. Hizo de la vida, la vida que quiso. Mujer progresista con cánones conservadores. Su familia, sus amigos y su gente están por encima de todo. Su última voluntad ha sido ser enterrada junto a sus padres en el cementerio de Montjuic. La noticia se ha comunicado esta mañana a través de la familia. "Amigos, compañeros y medios de comunicación, desde su agencia de representación lamentamos tener que informar que nuestra querida Silvia Tortosa ha fallecido hoy, 23 de marzo, en Barcelona, tras una dura lucha contra el cáncer, que ha llevado con máxima discreción. Queremos transmitir su agradecimiento y cariño a todos sus amigos, seres queridos, admiradores y medios de comunicación, que siempre quisieron y apoyaron a Silvia durante sus 60 años de profesión". Mujer de la sonrisa bonita y musa de la época de Adolfo Suárez, D.E.P.