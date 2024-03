Dani Alves deja a Sandra Barneda sin el comodín de la llamada a Rocío Carrasco

Una cosa es la pancarta y protesta de aquellos años televisivos de la hija de Rocío Jurado y amigas y otra distinta es la interpretación de la ley socialista de la mujer de Pablo Iglesias.



Este miércoles la actualidad manda. Y los programas de corazón tenían que tratar el tema de la salida de prisión de Dani Alves tras el pago de un millón de euros. El programa que presenta César Muñoz comenzaba con el tema de la salida de la cárcel del jugador de fútbol. El tema está servido. El pasado siempre vuelve. Y rebota en caras directamente.

La compañera de César Muñoz, Sandra Barneda pregunta a la abogada presente en el plató, Teresa Bueyes, si la ley socialista del Solo Sí es Sí ha beneficiado o perjudicado a Dani Alves. La catalana lo pregunta con la boca pequeña. Sigilosa. De puntillas. Asustada. Quizás conozco la respuesta.

Tiene algún amigo que ya le ha explicado la barbarie de la ley. A ESdiario le consta que así ha sido. Es finalista en algunos temas. Teresa Bueyes le contesta: “Sí. La ley ha beneficiado a Dani Alves”.

Barneda mantiene silencio. Tiene poco que aportar. Su faz es la de un Secretario Judicial. No existe. Este miércoles el lema “Hermana, yo sí te creo” no cabe en su discurso feminista. Sandra pregunta con disimulo. Bueyes responde con sigilo. Hay temas que no se pueden tratar con claridad.

Fantasmas del pasado. La compañera de Muñoz intenta desviar rápidamente el tema. Sandra Barneda o sustituta de Carlota Corredera no tiene la fuerza con la que se dirige a Bertín Osborne para decirle lo que ella considere oportuno. Hoy tiene que existir mucho silencio.

Una vez conocida la respuesta, tiene que cambiar el tema. La jugada no le ha salido bien. Publicidad. Es la mejor manera de romper la tensión silenciada. No silenciosa. Al menos para algunos.

El periodista Antonio Montero sale victorioso ante tanta verborrea. Defiende la legalidad. Lejos del personaje indocumentado imperante en este programa. Unos mantienen silencio. Otros siguen el juego. Otras deciden sacar la patita para tener notoriedad.

Este miércoles en Así es la Vida no ha habido debate de la ley del Solo sí es sí. Algo que hubiese hecho grande a Barneda. Es lo que le gusta. Ella es culta y escritora. Bueyes le ha parado su discurso de la ley. Si la repuesta hubiese sido otra, quizás era el día para que entrase por teléfono su amiga o hermana Rocío Carrasco, “hermana yo sí te creo”. No ha podido ser. Esto no es un guion de televisión. Es justicia.

La tristeza de la presentadora al conocer la respuesta ha sido del nivel de desinformación al hablar del secretario judicial desde un directo en la capital condal. El secretario judicial no existe ya como figura judicial. Es Letrado de la Administración de Justicia. Falta actualización de los términos jurídicos y también de la interpretación exacta y actual de la ley.

Una cosa es la pancarta y protesta de aquellos años televisivos de Rocío Carrasco y amigas y otra distinta es la interpretación de la ley socialista de la mujer de Pablo Iglesias, que no tiene el aplauso de la Justicia. Dani Alves beneficiado con la ley de la mujeres que defienden a mujeres. Hermana, yo sí te creo.