Isa Pantoja, dolida con su madre por no salir de Cantora para ver a su nieto

La hija de la tonadillera acudió a ‘Viernes Deluxe’ para someterse a un test de inteligencia y sincerarse para confesar que su madre no ve a su nieto porque no sale de su casa.

La hija de la tonadillera llevaba tiempo sin sentarse en un plató de televisión para hablar de su vida privada. Lo hizo en ‘Viernes Deluxe’ arropada por Jorge Javier Vázquez para contestar a todas las preguntas sobre cómo es su relación tanto con su madre como con su hermano Kiko Rivera.

Isabel Pantoja se ha instalado estos días en Madrid para seguir de cerca todos los preparativos de la próxima minigira por Estados Unidos. Una noticia que no ha hecho correr precisamente a Isa Pantoja en su búsqueda, después de los muchos comentarios que ha realizado sobre que apenas la ve y que no llevó a sus hijos a ver a su abuela en Navidad.

La hija de la tonadillera no dudó en confesar en 'Viernes Deluxe' que, aunque la relación con su madre está bien y con su hermano no tiene ningún trato, no ha visto a Isabel Pantoja en Madrid desde su llegada, pero sí que "he estado hablando con ella porque quería verla antes de que se fuera para darle un amuleto que le va a gustar mucho".

En cuanto a la relación con ella, Isa ha desvelado que está muy bien y que "ahora las conversaciones son mucho más profundas y eso me gusta".

Isabel Pantoja sigue atravesando un mal momento. La tonadillera está baja de ánimos y a pesar de que su familia le ha reclamado en multitud de ocasiones que les visite para ver, sobre todo, a sus nietos, la cantante continúa en el pozo aunque sí ha salido recientemente de Cantora para ir a comer a un restaurante de Córdoba.

Según ha confesado en su entrevista, Isa se encuentra dolida con su madre puesto que no da pasos para acercarse a sus nietos: "A mí lo que me duele es mi hijo, aunque entiendo que ella está pasando por un mal momento, me gustaría que le viese más, si yo no se lo llevo ni lo ve".

Respecto a su hermano Kiko, Isa ha asegurado que "de la relación de mi hermano con mi madre no sé nada, no le pregunto nada", aunque sí cree que el día de mañana puedan enterrar el hacha de guerra. De hecho, ha asegurado que "es una cosa que quiero porque ver a mi madre bien, a mí me hace bien" porque "es una cosa que echa en falta y tenía una conexión muy grande con él".

Eso sí, Isa tiene muy claro que la relación con Kiko no tiene solución, al menos por el momento: "En un futuro no lo sé, ahora mismo no".

Pero no duda de que quiera darle un abrazo como confesó el otro día en 'La resistencia': "A lo mejor es verdad". Pero le hubiese gustado que se lo hubiese dado antes: "Cuando pasa lo del hospital y yo estoy ahí, me hubiera gustado el abrazo ahí, es lo que correspondía".

Respecto al test de inteligencia al que se sometió en el programa, el resultado de Isa Pantoja fue de 100 puntos, la media española. Las claves del resultado del test de inteligencia de Isa Pantoja las ha dado el propio programa. La prueba de inteligencia verbal ha sido la culpable de la caída en la puntuación de Isa Pantoja, que ha destacado en memoria visual. Su prima Anabel ha sacado 92 puntos.