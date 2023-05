El "pollo" que montó doña Elena al Rey Felipe deja "con las ganas" a la prensa

Es la comidilla en los mentideros reales. Las Infantas están enfadadísimas y encolerizadas con su hermano y no habrían dudado en hacérselo ver y oír. Zarzuela no gana para disgustos.

Nuevo frente abierto para la Familia Real. Y es que a pesar de que el Rey Juan Carlos negó a través de un contundente comunicado las informaciones que aseguran que tiene una hija secreta llamada Alejandra ("Niego absolutamente haber tenido relación amorosa alguna con la señora doña Rosario Palacios y consecuentemente haber tenido una hija con ella. Rechazo y condeno por falso cuanto se ha publicado en relación con este inventado asunto", manifestó a Efe) el tema habría creado una brecha entre el Rey Felipe VI y sus hermanas.

La decisión de Casa Real de mantenerse al margen de las afirmaciones sobre una presunta paternidad secreta del Emérito ("no nos consta" se limitaron a afirmar desde Palacio) habría "encolerizado" a las Infantas Elena y Cristina. Las hijas de Don Juan Carlos y Doña Sofía no entienden la postura de su hermano de no "dar la cara" públicamente por sus padres y así se lo habrían transmitido muy enfadadas por teléfono al Monarca.

El enfado de las Infantas Elena y Cristina con su hermano por la "hija secreta" del Emérito

Según Monarquía Confencial, las Infantas estarían muy preocupadas por el honor de sus progenitores y no entenderían el silencio de Felipe VI al no negar públicamente la existencia de una supuesta hermana secreta; una información que humillaría a la Reina Sofía. De ahí que "coléricas" habrían llamado a su hermano para pedirle que cambiara su actitud respecto a su padre.

Una información a la que, como viene siendo habitual, la Infanta Elena dio la espalda, reaccionando con absoluta indiferencia a los rumores de que estaría muy enfadada con su hermano. Parapetada bajo un sombrero y unas gafas de sol, la madre de Froilán y Victoria Federica se refugió en su teléfono móvil para ignorar las preguntas de la prensa sobre su reciente enfrentamiento con Felipe VI. Muy discreta, tampoco reveló cómo se encuentra Doña Sofía ni cómo le han afectado las noticias sobre la presunta paternidad secreta de Don Juan Carlos.