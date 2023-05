Asraf protagoniza el momento más humillante para Isabel Pantoja y arde Telecinco

Para bien o para mal el prometido de Isa Pi se ha convertido en el perejil de todas las salsas en esta edición de Supervivientes... aunque se ha topado con un rival de actitud insondable.

Ya lo dijo hace unos días su tío Pocholo Martínez Bordiú en el plató de Supervivientes, si hay alguien que siempre está de buen humor y transmite buenas vibraciones en Honduras ese es su sobrino Bosco.

Y es que a pesar de que las discusiones y los enfrentamientos siguen siendo la tónica de esta edición del reality (como en todas, por otra parte), de vez en cuando los concursantes regalan grandísimos momentos en los que las risas y el buen rollo son los protagonistas... y ahí suele estar siempre Bosco Martínez Bordiú. El último de ellos, lo tuvo con Asraf Beno durante las nominaciones de este jueves.

Aunque pueda parecer increíble que alguien en España no sepa quién es Isabel Pantoja, demostrando que la realidad supera casi siempre a la ficción, el sobrino de Pocholo confesó en una charla con sus compañeros Adara y Manuel Cortés no tener ni idea de quién era la tonadillera.

Algo que Jorge Javier Vázquez no pasó por alto, sacando el tema mientras Bosco y Asraf nominaban juntos, creando un momento tan surrealista como divertido. Y es que ni corto ni perezoso el prometido de Isa Pantoja describió cómo es su suegra y se arrancó a cantar sus temas más populares.

"Físicamente es morena, delgada, de piel morena, muy guapa, y sobre todo canta de lujo. Creo que tiene 65 años y es guapísima", explicó el modelo a su compañero, con cara de póker por no conocer a una de las grandes voces de nuestro país.

A continuación, demostrando que es un gran fan de Pantoja, Asraf, que se sabe todas las canciones de su suegra no ha dudado en entonar fragmentos de algunas de sus canciones, arrancando las risas de todo el plató mientras Bosco, confesaba no haber escuchado nunca éxitos de la viuda de Paquirri como Hoy quiero confesar o Mi pequeño del alma.

Ginés acaba expulsado y se enfrenta rápido a la "papeleta" que le espera fuera

Mientras ellos protagonizaban el momento divertido de la noche, en el otro lado del ring Ginés Corregüela se convirtió en el último expulsado. A pesar de que comenzó el reality como uno de los favoritos, fue el elegido por la audiencia para decir adiós definitivamente a Honduras.

Una expulsión que no le pilló por sorpresa y que se tomó con resignación, confesando que "también tenía ganas de ir a España y solucionar mi papeleta", refiriéndose así a su ajetreada vida sentimental; y es que 24 horas después de pedirle una nueva oportunidad a su mujer Isabel cuando le visitó en la isla, el jienense se reencontraba con su amante Yaiza y decidía apostar por su relación, llegando incluso a contraer "matrimonio" con ella durante el concurso ajeno a lo que su esposa y sus hijas podrían pensar sobre su comportamiento.

No tuvo que esperar demasiado, porque minutos después de ser expulsado, Jorge Javier le comunicó que iba a ver un vídeo "suavizado" de todo lo que había sucedido con su familia y con su novia durante los más de dos meses que ha estado en Honduras. "Lo que más me inquieta es mi hija. Ahora mismo lo más importante es aclarar las cosas con ella. Ella sabe más que nadie que de puertas para dentro solo el matrimonio lo sabe. La decisión la tengo tomada y me tienen que respetar", aseguraba nervioso y sin poder contener las lágrimas.

A continuación, vio la aparición de una de sus amantes, Luisa, en televisión, los testimonios que han surgido en las últimas semanas sobre la oscura vida de Yaiza, los durísimos reproches de su familia y principalmente de sus hijas por su relación con la canaria, o la entrevista de su mujer en el Deluxe.

Unas imágenes que el rey de los bocadillos visionó muy atento y de las que le sorprendió principalmente ver a Isabel en televisión: "Ella es una mujer que no le han gustado nunca las cámaras", comentó, evitando entrar en polémicas aunque sí dejó claro que su decisión de apostar por su amor por Yaiza está tomada "pese a quien le pese".

A continuación, Jorge Javier le ha dado la opción de hablar con su hija Miriam o con su novia. Confesando que se sentía "entre la espada y la pared" Ginés escogió a su hija, "sangre de mi sangre" que, clara y contundente, le dedicó una durísima reprimenda: "A priori eras un finalista. Vine aquí a defenderte aún sabiendo tus cosas, y no has llegado a la final porque se han demostrado muchas injusticias. Fuimos allí mamá y yo y nos dejaste como un trapo 24 horas después. Para que mamá se haya sentado en un plató imagínate la situación que hemos vivido... La persona que tienes a tu lado no te va a hacer feliz", insistió antes de reprocharle que "hayas estado 10 años engañando a mamá y a la familia. Yo he apoyado que dejases a mamá y ella a ti porque la relación era tóxica, pero no que nos engañases".

Miriam abronca a su padre pero Ginés sigue apostando por Yaiza

"Te di una oportunidad como superviviente y en algunos aspectos me has defraudado, hay algunas cosas en las que no has estado acertado. Me he sentado aquí para defenderte y algunas cosas han sido indefendibles. Estoy muy dolida. Te espero aquí, en casa, y para que me des unas explicaciones que a lo largo de mi vida no me has dado y que creo que merezco. Ojalá pises tierra firme y tengas los pies en el suelo que lo que te viene es grande" ha concluido, pidiéndole que piense que "nombre tiene su felicidad" y diciéndole que su "prioridad" deberían ser sus hijas y no Yaiza.

Unas duras palabras a las que Ginés ha reaccionado dejando claro que "voy a hacer mi vida con quien yo quiera y tenéis que respetar mi felicidad". "Esta persona no es tu felicidad, lo vas a ver cuando vengas" le respondió Miriam.

Con toda esta tela que cortar en la última gala de Supervivientes Telecinco volvió a demostrar que el reality de aventuras sigue siendo una de sus grandes bazas en la parrilla y lideró cómodamente el prime time del jueves con un 17.9% de cuota de pantalla y 1.690.000 espectadores.