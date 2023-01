El verdadero "despido" de Belén Esteban de "Sálvame": la cruda realidad

Tanto tiempo de ausencia en su puesto de trabajo en Telecinco ha sido más que suficiente para que se dispararan las alarmas y la princesa del pueblo ha tenido que salir a la palestra.

Después de dos semanas de sonada ausencia en el plató de Sálvame, Belén Esteban quiso aclarar este lunes el motivo por el que se ausentó de su puesto de trabajo para acallar los rumores de despido.

Así, la princesa del pueblo tranquilizó a su millón de seguidores en Instagram explicando que no la han echado sino que estaba de vacaciones con su familia en la costa oeste de Estados Unidos.

Belén Esteban da la cara en su Instagram: no la han despedido

"Mucha gente preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de Sálvame... pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones. Doce días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando", comentó Belén Esteban en una publicación en la que se le ve visitando el parque temático Pacific Park en Santa Mónica, muy cerca de Los Ángeles.

Además de hacer turismo por las ciudades más conocidas de la soleada California, la colaboradora de Telecinco no dudó en asistir al festival de reggeaton Calibash 2023, donde pudo ver en concierto a Karol G (próxima colaboradora de Shakira), Farruko y Becky G, como se puede ver en los vídeos que ha compartido en Instagram, en los que se muestra feliz y baila al ritmo de las canciones más exitosas del género: "Lo di todo, disfruté muchísimo".

En este sentido, Esteban agradeció a sus amigos, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, que le permitieran disfrutar del que ha calificado como "el mejor festival de reggeaton" al que ha asistido en su vida.