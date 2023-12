Kiko Matamoros y Marta López Álamo pasan unas Navidades llenas de lujo en Dubai

El matrimonio está pasando las festividades navideñas alejados de España y haciendo unos planes donde no falta ningún tipo de lujo.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo están disfrutando de las Navidades juntos y de la manera más extravagante posible. La pareja, que se casaba por todo lo alto el pasado mes de junio, todavía sigue aprovechando esa etapa de luna de miel para viajar y disfrutar junto de este nuevo capítulo en su vida.

Para celebrar esta época de fiestas, el colaborador de "Sálvame" y su pareja han aprovechado para viajar lejos de España y disfrutar a lo grande de un país lleno de lujos como es Dubái. Un viaje en el que ambos han tirado de billetera para vivir unos días rodeados del mayor lujo posible.

Kiko Matamoros y Marta López se alojan en los mejores hoteles

La modelo tenía que viajar estas navidades hasta Dubái por motivos laborales, y Kiko Matamoros ha aprovechado para acompañarla y así disfrutar de la ciudad durante unos días. Durante su estancia en Dubái, la pareja se ha alojado en varios hoteles distintos, y han mostrado en sus redes todos los rincones que han pisado del país árabe.

Desde el exclusivo club social Kyma Beach Dubai, al que acuden cada vez que visitan el país, hasta Carna, uno de los restaurantes más lujosos de Dubái donde han disfrutado de una gastronomía en la que los precios oscilan desde los 20 hasta los 100 euros y que destaca por su "cortes de primera calidad, de los mejores filetes procedentes de los lugares más destacados del mundo".

Además, la pareja ha disfrutado de la noche árabe, acompañados de unos amigos con los que han visitado algunos de los clubs más reconocidos y caros de la ciudad. Unas salidas que Marta López Álamo se ha encargado de compartir con todos sus seguidores en redes sociales, donde ha mostrado los lugares y los outfits que han escogido para disfrutar de la noche en Dubái.

Por el momento, el que fuera colaborador en "Sálvame" durante muchos años no conoce cuál será su futuro laboral tras la primera temporada de "Sálvese quien pueda" en Netflix, una situación en la que no se encuentra solo él, eso sí, la falta de trabajo en televisión no le va a privar a Kiko de disfrutar de las navidades a todo trapo y sin escatimar en lujos.