Anabel Pantoja señala los 4 hombres de Sálvame que hicieron su vida un infierno

Que la sobrina de Isabel Pantoja lo pasó verdaderamente mal en el extinto programa del corazón de Mediaset no era un secreto. Ahora ha ido un poco más lejos denunciado a sus torturadores.

Que Anabel Pantoja lo pasó verdaderamente mal no pocas veces durante su etapa como colaboradora de Sálvame no es ningún secreto. La sobrinísima de Isabel Pantoja abandonó una y mil veces el programa de Telecinco amenazando con no volver, aunque final siempre acababa regresando.

Es por eso que, aunque reconoce el hito histórico que supuso para la televisión española durante años, es de las pocas personas que parece no echar de menos ni un ápice el mítico magacín de corazón de Mediaset.

Así lo dejó meridianamente claro en su última entrevista pública para el podcast de Xuso Jones y Ana Briten, Poco se Habla, donde reconoció lo mal que lo pasó durante su etapa en Sálvame y no dudó en señalar a los colaboradores que peor se portaron con ella: "Yo salía del programa e iba llorando en el coche porque me habían hecho una putada, porque me habían traído a alguien para hacerme daño a mí o a mi familia...".

Aunque muchos consideran que es algo que va en el sueldo en este tipo de programas, ella no lo tenía tan claro: "Tú no firmas un contrato diciendo venga, que me hagan putadas. Tú firmas un contrato para colaborar, hablar de temas. Vengo de una familia conocida, un nombre conocido, pero yo supe torearlo y supe manejarlo bien. Al principio me moría y luego tuve un final donde yo lo pasé muy mal porque mi papá enfermó y ahí es donde se metieron en contramano conmigo. Porque conmigo lo que quieras, pero con mi padre enfermo, no".

Era inevitable preguntarle por los compañeros de programa que más daño le hicieron y aunque generalmente los famosos suelen tirar la piedra y esconder la mano a la hora de dar nombres, Anabel Pantoja no se lo pensó demasiado: "Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Gustavo González, que en paz descanse, o sea, que se fue antes de nada... Bueno, es que no quiero ni mencionarlo. Yo le digo Rata Mora, Rafa Mora. Tampoco quiero ponerle mote ni nada, pero es verdad que me hizo mucho daño. A mí, a mi madre, a mi padre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Poco se habla! El podcast (@pocosehablaelpodcast)

Eso sí, como lo cortés no quita lo valiente, pese a las diferencias con algunos de sus compañeros, Pantoja defendió Sálvame a capa y espada. "Ese programa creo que marcará la historia. Ha alegrado mucho a familias, ha alegrado mucho a personas mayores", sentenció.