El plantón de Rocío Carrasco a su hijo David destroza a Rocío Flores: se rompe

Ni siquiera pudo vivir en primera persona la buena noticia que sus dos hijos le tenían que dar cara a cara. Pudo cambiar las cosas y no lo hizo. No se le puede obligar por cruel que resulte.

La hija de La Más Grande no se presentó al juicio que tenía que haber celebrado en la mañana de este miércoles en los Juzgados de lo Penal de la calle Julián Camarillo. El director técnico de Rocío Carrasco aseguraba que su clienta no había sido notificada. El abogado asiste. Su clienta no. Misterios tiene la Iglesia.

Los hijos de Rocío Carrasco si acudieron al Juzgado de lo Penal. Unos días antes, David Flores notificó al juzgado a través de sus representantes legales que retiraba la acusación particular hacia su madre por el impago de pensión de manutención que no ha recibido desde que se trasladó a vivir en régimen de custodia exclusiva con su padre.

Fiscalía puede actuar como Ministerio Fiscal. Antonio David Flores sí abonó las cantidades de pensión de manutención. El impago de pensión de manutención puede conllevar a pena de prisión. Si el impago es durante tres meses consecutivos o 5 de manera no consecutiva.

Rocío Flores contaba en exclusiva en el canal del YouTube Derecho Al Corazón. Un canal propiedad de despacho de abogados Iuris Tantum, representante legal de la familia Flores. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco en su intervención se derrumbó. Está destrozada. Y sin poder creer lo que su madre le ha hecho durante esos dos años donde la ha atacado sin piedad.

Rocío Flores no puede entender qué le pasa por la cabeza a su madre

La humillación directa y permitida a través de otros colaboradores ha sido el pilar fundamental. Con rencor. Con odio. No puede entender qué se le pasa a su madre por su cabeza para actuar de esa manera. Rocío Flores considera que le ha destrozado su vida personal y laboral. Está siendo acosada diariamente en redes sociales. Asegura que su motor de vida es su hermano David Flores. No se separan ni un momento. Pendiente el uno de la otra. Y viceversa.

Rocío Flores rompe a llorar. No puede más. Su rostro dice verdad. Y su temblor también. Su mensaje es directo. Su semblanza es la de una mujer que no tiene a su madre. Y con muchas preguntas que no han sido contestadas desde hace años. Este miércoles Rocío Carrasco pudo poner un punto de inflexión en la historia. No quiso. A nadie se le puede obligar a hacer lo que no quiere. Por cruel que resulte.