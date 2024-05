Telemadrid se estrella contra la "no boda" de Enrique Ponce y Ana Soria

Hacía tiempo que los titulares románticos y el interés mediático de la prensa rosa eran para Paloma Cuevas y Luis Miguel hasta que saltó la bomba que ahora explota en la autonómica madrileña

Cuatro años después de comenzar su historia de amor, Enrique Ponce y Ana Soria podrían estar a punto de dar un paso más en su relación. Según ha revelado la revista Diez Minutos a toda portada, la pareja (que lleva una vida tranquila y lejos del foco mediático en Almería) se casa. Un 'sí quiero' que estarían preparando ya y que tendría lugar en la primavera de 2025.

A pesar de que ambos son muy religiosos, el torero ya pasó por el altar con Paloma Cuevas, por lo que su boda se celebraría por lo civil en una ceremonia íntima en la tierra natal de la joven abogada. Y es posible que poco después hagan una gran fiesta con sus familiares y amigos en la finca que Ponce tiene en Jaén, La Cetrina, donde hace unas semanas se casaron Baltasar Garzón y Dolores Delgado.

Una gran noticia que sin embargo, no está claro si para despistar, Ana Soria desmintió al programa de Telemadrid Juntos: "Una vez más ya saben más que nosotros. Estamos pasando del tema porque es una con otra" señaló.

La última aparición de la pareja se produjo el pasado fin de semana, cuando Ponce regresó a los ruedos en la localidad francesa de Nimmes tras su inesperada retirada en 2021. Acompañada por sus padres, la almeriense vibró con la reaparición de su novio, que tuvo varios detalles de lo más significativos con ella que habían pasado desapercibidos hasta ahora.

Y es que no solo le brindó un toro y le tiró la montera con gesto galante (algo que Ana agradeció emocionada con su mejor sonrisa) sino que además dibujó en el albero con su pie la inicial del nombre de su amor, A, como solía hacer en cada una de sus corridas antes de su adiós a los toros, cuando la pareja estaba en el ojo del huracán por lo reciente de la separación de Enrique y Paloma Cuevas, que por su parte también estaría preparando su boda con Luis Miguel.

Un romántico gesto con el que Ponce ha demostrado lo enamorado que está de Ana, con la que en unos meses podría darse el 'sí quiero'. Así y después de muchos meses en los que los titulares románticos y el interés de la prensa rosa y de sociedad fueron de manera rotunda para Paloma Cuevas y Luis Miguel parece que el torero y su joven novia influencer recuperan alto de atención mediática.

La exclusiva de Ana Soria en Telemadrid no logra captar el interés del público

Algo que, sin embargo, no se reflejó como cabría esperar en los audímetros. Curiosamente y a pesar de la exclusiva del desmentido de boda de Ana Soria, el programa Juntos de Telemadrid no logró rentabilizar del todo el asunto. Tanto es así que el magacín de corazón de la autonómica madrileña no solo no mejoró sus datos sino que descendió hasta el 2.6% de cuota de pantalla en Madrid y 44.000 espectadores, sus cifras combinadas más discretas desde el pasado 9 de mayo, hace varias semanas.