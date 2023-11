Bárbara Rey desmiente a su hijo Ángel Cristo con una sola frase

La que fuera vedette y actriz ha debajo bien claro que sigue queriendo con los locura a sus dos hijos y ha aclarado que Sofía "lo está pasando muy mal".

Bárbara Rey sigue siendo el nombre propio de las noticias del corazón en las últimas horas. La escandalosa entrevista con la que se estrenó el nuevo programa ¡De Viernes! en Telecinco continúa provocando una oleada de reacciones. La estremecedora conversación fue con Ángel Cristo Jr., el hijo mayor del tormentoso matrimonio que formaron durante años Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo.

Están siendo unas horas complicadísimas para que la fuera una de las vedettes más populares de la época de la Transición, ya que la entrevista con su hija ha coincidido con el fallecimiento de uno de sus hermanos. Por ese motivo, Bárbara Rey se trasladó el viernes hasta su localidad natal, Totana, en Murcia, y allí se la pudo ver absolutamente destrozada por la concatenación de hechos desgraciados que le había tocado vivir.

Entre lo poco que pudo decir, la vedette sí que reconoció que su hermano "le había hecho un favor porque yo hoy no podía estar sola", en alusión a que, de no haber sido por el fallecimiento de su familiar, que ya llevaba años en estado prácticamente terminal, se habría visto obligada a seguir la entrevista de Ángel en la más estricta soledad.

La esclarecedora frase de Bárbara Rey

Horas después del fallecimiento de su hermano, Bárbara ha hablado. Y lo ha hecho para, a su manera, desmentir gran parte de lo que había dicho su hijo Ángel. "Sólo os puedo decir que mis hijos han estado siempre internos, cuando uno está interno no está en casa, gracias". Este comentario acabaría con la mayoría del testimonio del vástago que, durante la entrevista, llegó a decir que, tras la separación de sus padres, su madre le utilizó prácticamente como un "sirviente" en su casa, encargándose de todas las labores del hogar, incluidos "masajes diarios de más tres horas".

Además, respecto a su otra hija, Sofia Cristo, Bárbara Rey reconocía que "Sofía está muy mal, mi hija, dejadla a la pobre, siente adoración por mí y yo por ella, por supuesto", dejando claro que "adoro a mis dos hijos, pero Sofía lo está pasando muy mal, me quiere con locura y cualquier cosa que me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo y os pido que la dejéis tranquilita y ya está".

Sin más detalles, Bárbara hacía hincapié en que "no quiero hablar", pero mostraba el dolor que la entrevista le ha supuesto: "¿Cómo me va a sentar? Es mi hijo, soy su madre".

Aprovechando la presencia de los medios de comunicación, la que fuera actriz de la época del destape quiso concluir con el siguiente mensaje: "Solamente hay una cosa que quiero decir, para mí, mis hijos han sido lo más importante en mi vida, siempre, no he rehecho ni siquiera mi vida por mis hijos, no ha habido ni un fin de semana hasta que ellos se han independizado en el que yo me haya ido y no haya ido con ellos al cine, al parque, a donde fuera ¿me entiendes?".