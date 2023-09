Ana Obregón vuelve al foco por el vídeo de su nieta con una foto de Aless Lequio

La presentadora ha utilizado sus redes sociales para compartir una publicación donde recopila varios momentos protagonizados por su nieta Ana Sandra que no ha gustado a todo el mundo.

Han pasado ya cinco meses desde que se conociera la noticia de que Ana Obregón iba a ser abuela por gestación subrogada de una hija con los genes de su hijo fallecido Aless, lo que provocó un debate social con muchas críticas de por medio. Madre adoptiva y abuela biológica a la vez.

A pesar de la infinidad de críticas que ha recibido por su decisión, Obregón hace oídos sordos a los haters y sigue disfrutando de su felicidad. La bióloga ha dejado claro que no se arrepiente de nada y que cumplir la última voluntad de su hijo le ha devuelto la ilusión, como deja bien claro siempre que tiene ocasión en sus redes sociales. Unas redes sociales que se dividen entre sus denfensores y detractores, ya que no todos ven con buenos ojos este tipo de publicaciones porque las consideran "excesivas". Tampoco comparten tanta exposición en redes de un bebé tan pequeño.

Ana está disfrutando de un verano especial en su casa de El Manantial en las costas mallorquinas. Allí no solo disfruta de las impresionantes estancias que tiene en su vivienda, sino que también lo hace de las aguas cristalinas del mar Mediterráneo. Por si esto fuera poco, su compañía lo hace más destacable aún, ya que es el primer verano de Anita, como ella llama cariñosamente a su nieta, en el lugar donde tanto disfrutaba el padre de la bebé que va camino de cumplir el medio año de vida.

Obregón ha querido despedir agosto con la publicación de un vídeo en sus redes sociales para sus más de 1,2 millones de seguidores. Como viene siendo habitual, en él aparece el motor de su vida. Pero esta vez además lo hace con un mensaje muy emotivo y enternecedor.

El vídeo trata de una recopilación de imágenes en las que Ana Sandra acaricia por primera vez a su padre. Lamentablemente estas caricias son de manera figurada, ya que lo que la nieta de la presentadora toca con sus manos es una fotografía que Ana tiene en su mesilla de noche de ella junto a su hijo.

''Lo esencial no se ve con los ojos. Anita ha extendido su manita y ha empezado a acariciar la cara de su papá en la fotografía que está siempre en mi mesilla de noche. La primera vez me emocioné tanto que con solo 5 meses lo hiciera que no encontraba explicación'', explicó la presentadora.

Así argumenta las distintas veces que aparece en el propio vídeo compartido, declarándose totalmente emocionada en aquella primera ocasión que pudo ver dicho movimiento de manos hacia la imagen del hijo que tenía en común con Alessandro Lequio.

“Entonces recordé la frase de ‘El Principito’: ‘Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos’”, explica sobre el título que ha decidido para la publicación de sus redes sociales. “Mi Aless seguro que sentiste la caricia de tu hija allá donde estés durmiendo. Los bebés y los niños lo hacen, todos nacemos con ese don, pero al crecer se nos olvida”, concluye el mensaje.

Nuevamente vuelve a recordar a su difunto hijo y desea con todas sus fuerzas que haya podido sentir la caricia de su hija, esté donde esté.