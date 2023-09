Las prisas de Aitana por huir dejaron ‘conmocionado’ a Sebastián Yatra

El cantante colombiano sufrió un incidente provocado por la actitud esquiva de la catalana con los paparazzi, que les pillaron de compras en un centro comercial de Barcelona.

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra se pasaron varios meses intentando mantener su relación alejada de los focos, pese a la comentada coincidencia compartiendo plató de ‘La Voz Kids’ con el colombiano.

De hecho, esto provocó su ausencia como jueces en la próxima edición, una vez que a gran parte de la audiencia no le sentara nada bien que la pareja de jueces jugará constantemente buscando protagonismo sin prestar la atención necesaria a las audiciones de los pequeños. El colombiano y la catalana no paraban de conversar entre ellos y hacerse bromas, algo que generó confusión entre el público al notar que no se estaban tomando en serio su labor.

Según el formato musical de Atresmedia, fue la edición que obtuvo los datos más bajos, por lo que la productora no dudó en que hacía falta cambiar a los coaches.

Luego, la llegada del verano ha marcado un antes y un después para la pareja ha decidido relajarse, vivir su amor con naturalidad y presumir por fin de su felicidad públicamente, dejándonos momentos inolvidables como el apasionado beso en barco -portada de la revista 'Diez Minutos' hace varias semanas- durante sus vacaciones en Ibiza con el que confirmaron su secreto a voces: ¡Están enamoradísimos!

Ambos han aprovechado para pasar un tiempo de punta a punta del continente americano. Ella disfruta de unos días en su querido México y él acudió al US Open de Estados Unidos en Nueva York, invitado por Carlos Alcaraz a su palco, donde el tenista cantó una de las canciones del colombiano, 'Vagabundo', durante la entrevista que le hacían tras ganar un partido

Antes, Aitana y Sebastián Yatra estuvieron juntos en España. Su relación, a pesar de las constantes separaciones a las que les obliga su profesión, continúa viento en popa, por mucho que la cantante haya querido disimular su afecto por el colombiano una vez más.

Antes de sus respectivos viajes, la prensa les pilló en un centro comercial de Barcelona antes de regresar juntos al hotel en el que se han alojado durante su estancia en la ciudad natal de la cantante de 'Las Babys'.

La pareja baja las escaleras mecánicas del centro comercial y se dieron cuenta de la presencia de varias cámaras y periodistas. A ella se la veía preocupada y decidió apartarse de su novio y acelerar el paso, con el que procuraba mantener las distancias.

Una vez que abandonaron las escaleras, Aitana cogió carrerilla y se fue apresuradamente tres pasos por delante de Sebastián para que ningún paparazzi pueda tomarles una foto juntos. En cuanto vio a los fotógrafos, la artista pasó de largo y sólo él se preocupó de saludar y comentar brevemente que los dos estaban muy bien.

La actitud esquiva de Aitana

Pero lo más anecdótico del vídeo fue el golpetazo que el colombiano se dio en la cabeza al ir a entrar apresuradamente en el coche, en el que ya se ha metido su chica.

Una anécdota sin consecuencias -ya que el cantante no se hizo daño- a la que ambos reaccionaron divertidos y con mucho sentido del humor. Eso sí, sobre su felicidad en su primer verano de amor, ¡ni una palabra!

En los comentarios del vídeo publicado en TikTok por la revista Hola, muchos usuarios señalan la actitud humilde de Sebastián, mientras comparan la reacción de Aitana con la de Kendall Jenner.

Aunque en Barcelona haya reaccionado así, en México respondió claramente a la pregunta de una presentadora de televisión sobre si se había casado en secreto con Sebastián Yatra.

Con total naturalidad, explicó que la foto en la que sale vestida de novia que corrió por las redes sociales como la pólvora formaba parte de la grabación del videoclip de su colaboración con Danna Paola. "No hay boda", confirmo Aitana, además de confesar que le impactó mucho verse por primera vez con un vestido blanco nupcial. ¿Le habrá picado el gusanillo del matrimonio…?