Ana Rosa Quintana hunde la imagen del príncipe Harry de Inglaterra por "niñato"

El libro de la polémica en el que el hijo menor de Lady Di desvela incluso secretos de Estado de su país se ha filtrado antes de tiempo y ha generado un crudo debate que va para largo.

Spare, el polémico libro del príncipe Harry de Inglaterra sigue dando mucho que hablar y generando un agrio debate en las tertulias de la crónica de sociedad. Una de las más críticas con la actitud del hijo del rey Carlos III fue este lunes la presentadora Ana Rosa Quintana.

Y es que en el libro de Harry, que se ha filtrado antes de tiempo en España, hace confesiones tan llamativas como delicadas sobre la relación que mantiene con su padre y con su hermano, presente y futuro reyes británicos respectivamente.

Por ejemplo, señala que Guillermo acudió bajo los efectos del alcohol a su boda con Kate Middleton, y le acusa de agredirle físicamente tras tener una discusión. Unas revelaciones que muchos apuntan a que serían una venganza hacia su hermano por ser el heredero. Pero es que con su biografía perjudica también al ejercito británico, contando sin tapujos su experiencia en Afganistán.

Ana Rosa Quintana, muy dura con el libro del príncipe Harry

Todo ello es más que suficiente para que Ana Rosa Quintana tenga claro lo que opina del hijo menor de Lady Di: "Este niño es un niñato".

A todo esto, colaboradores como Antonio Rossi quisieron aclarar la escasa intervención de Harry en combate: "Lo justo para que cuente. Al margen de todo esto, en cuanto a la muerte de su madre, yo creo que él tiene un trauma, está incómodo con el papel que le ha tocado vivir".

Algo que no sirvió como excusa para Ana Rosa: "Está muy bien, cualquier persona tiene derecho a estar incomodísimo. Te vas y te callas, y no perjudicas a tu hermano y a la Institución".



"Él cuenta en su biografía, que cuando fallece su madre no recibe ni un abrazo por parte de su padre. Quiero decir, es la deshumanización absoluta de la Corona Británica, con dos niños a los que les hacen hacer una puesta en escena y a los que se les oculta el fallecimiento. En lo que tiene que ver con este tema, tienes que entender el sufrimiento que el entorno le ha provocado", quiso justificarle Joaquín Prat.