Alicia Senovilla da la gracias a Rafa Mora por sacar de quicio a Belén Esteban

Sigue la batalla con la princesa del pueblo. Por más que la presentadora diga que está harta de este tipo de conflictos sigue haciendo cosas que no ayudan a enterrar el hacha de guerra.

Desde que Alicia Senovilla asegurara que está deseando ver la nueva docuserie de Jesulín de Ubrique porque hasta ahora alguien había "hablado más alto" que el torero se desató una guerra con Belén Esteban que parece lejos de acabar.

Y es que a pesar de que la presentadora aseguró varios días después estar harta de este tipo de conflictos con la princesa del pueblo lo cierto es que sus actos no se corresponden a sus palabras.

De hecho, lejos de poner paz lo que hizo fue avivar el fuego mandando un mensaje a Rafa Mora para darle las gracias por lo que dijo en plena batalla con Belén Esteban. Cabe recordar que Mora se enganchó con su compañera en Sálvame hasta el punto de que ella abandonó el plató (contraviniendo el nuevo código ético de Mediaset que lo prohíbe).

Alicia Senovilla da las gracias a Rafa Mora por sus argumentos contra Belén Esteban

Así lo confirmó este martes el propio Rafa, sorprendiendo a todos con el mensaje que recibió de Alicia Senovilla.

Y es que en mitad del conflicto, sus argumentos gustaron mucho a la presentadora, que se puso en contacto con él para agradecérselo: "Dije que había que ser agradecido si alguien te da una oportunidad, luego me enteré de que no había sido así", fue una de las cosas que dijo Rafa Mora.

Por otro lado, también señaló que había que agradecer que una presentadora te lo ponga fácil porque a él no siempre le ha sucedido: "Yo lo he sufrido y lo he vivido".

"Es de agradecer que, sin conocerme, hicieras un discurso coherente. Gracias", fue lo que le escribió la periodista. "Si lo dije, lo dije de corazón", respondió él.