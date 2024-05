Rosa Villacastín no se corta al opinar sobre la nueva estrategia de Telecinco

En una reciente entrevista para anunciar su retirada, la periodista ha hablado sobre la televisión actual y cómo está sufriendo el sector los azotes del Gobierno a sus compañeros.

Querida y respetada como profesional, Rosa Villacastín se despide de los focos tras décadas como reportera de los medios más punteros del panorama social. Aunque asegura que no dejará de estar pendiente de todo, Villacastín ha pasado por los micrófonos de Por Fin No Es Lunes, para analizar la actualidad.

Defiende a Ana Rosa

Reconocida como una gran profesional y persona, que siempre ha actuado con rigor y ética por delante, la veterana colaboradora no se muerde la lengua a la hora de hablar de la “máquina del fango”, como define al presidente del Gobierno, y a todos los medios de comunicación que fomentan los bulos y la desinformación.

Villacastín tampoco se corta un pelo a la hora de opinar sobre dos de los mayores azotes del Gobierno en cuanto al periodismo de televisión se refiere, sus compañeros Pablo Motos, de Atremedia y la productora Ana Rosa Quintana.

La periodista lamenta la situación que se ha vivido en televisión en los últimos años: “Hay mucha política, pero eso lo saben quién les pone. Que Ana Rosa tenga una forma de pensar o ideológicamente sea más de un lado que de otro, eso ya se sabe. Telecinco dijo que iba a cambiar todo ese tipo de cosas, pero no lo ha cambiado. Me imagino que Ana Rosa tampoco se iba a dejar ningunear porque le dijeran que no podía hacer su discurso. Y también tiene su gente que la sigue, gente que la crítica por eso y otros que la siguen a pie juntillas”.

“En esta profesión yo creo que lo importante es que se sea honesto y que no hagan caso de los bulos. Si lo que dan es información contrastada me parece fantástico que cada uno, conforme a la ideología que tenga, pues lo hable y lo diga”, sentencia ante la atenta atención de Jaime Cantizano.

También habla sobre los criticados sueldos de algunos presentadores, como ha ocurrido tras el fichaje de David Broncano en TVE: «El público de Broncano le sigue mucho, pero claro, Broncano tiene que cobrar con arreglo a lo que él aporta, y quien dice Broncano, dice otra serie de personas. Habrá quien trabaje por 20.000 euros al año, pero es que hay otra gente que no, porque, además, llevan un equipo al que hay que pagar. Pero bueno, como lo llevaba el PSOE, pues nada, es que es a favor del PSOE. Yo creo mucho en lo público, pero entiendo que para quienes lo dirigen es muy difícil», aclara.