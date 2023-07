Las palabras de apoyo de Ana Obregón a Bertín Osborne acorralan a Lequio

La futura paternidad del cantante y presentador, tan insperada como impactante, sigue generando un sinfín de reacciones y lo de la actriz y su hija-nieta era cuestión de tiempo que saliera.

Era inevitable que después de conocerse la bomba de Bertín Osborne y su futura paternidad a los 69 años saliera el nombre de Ana Obregón a relucir y así ha sido. Claro que la actriz y presentadora que puso patas arriba la crónica de sociedad con su maternidad por gestación subrogada a los 68 no ha esperado a que fueran los demás los que lo hicieran y se encargó de pronunciarse rápidamente al respecto a través de sus redes sociales.

"¡Enhorabuena, Bertín! ¡Cuánto me alegro y lo sabes!", empezaba diciendo Ana Obregón. Sin embargo, en medio de la felicitación, quiso dar un zasca a los haters: "Tu suerte es ser hombre, ¡así que no te criticarán!".

El corrillo de sociedad de El programa de Ana Rosa no dudó en analizar las palabras de la actriz y la mayoría se mostraron bastante críticos con esta similitud. Joaquín Prat dejó claro que, a su juicio, "es que no se puede comparar, es que en el matiz está la diferencia". Algo en lo que coincidió plenamente Patricia Pardo: "Es que no tiene nada que ver, ¡pero nada!".

Sin embargo, Paloma Barrientos se mostró algo más comprensiva con Obregón: "Pues yo estoy en contra, antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela, hubo muchísimas críticas al principio precisamente por la edad de Ana, os lo recuerdo...".

Alessandro Lequio muy rotundo con las comparaciones

En este momento Alessandro Lequio, que se mantenía en silencio, no pudo evitar contestar: "Son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver" intentando no ir más allá.

"Nada, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra", insistió Lequio con el gesto serio a su compañera. Barrientos intentó replicar pero el italiano haciendo un gran ejercició de contención terminó zanjando el asunto de forma muy seria: "No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo, no hay que explicarlo, se entiende perfectamente, por favor...".