Carmen Borrego “cicatriza” la herida con el suculento caché de “De Viernes”

Las famosas hermanas añaden dividendos al culebrón que protagonizan junto a José María Almoguera, en la casa que terminó con la carrera de la periodista María teresa Campos.

Desde que saliera hace unos días de la isla de Supervivientes, donde finalizaba su concurso por problemas médicos, Carmen Borrego ha ocupado los titulares de todas las portadas sin que, por el momento, haya visos de tregua en la guerra con su hijo, José María Almoguera.

Si la semana pasada era Terelu Campos quien se sentaba en el plató de De Viernes para pronunciarse sobre la portada que protagonizaba su sobrino, este viernes ha vuelto al programa para acompañar a su hermana en un momento clave en el desencuentro que vive la familia, ejerciendo como entrevistadora.

"Creo que lo peor todavía no ha llegado"

En un dramático momento en el que la hija mayor de María Teresa Campos ha aprovechado para mandar un mensaje a su hermana: "No va a ser una noche cómoda, ni ha sido una semana cómoda y evidentemente aquí estoy sentada para intentar contestar", comenzaba anticipando Borrego.





#DeViernes se convierte por una noche en 'Sálvame Deluxe' con las hermanas Campos



Terelu entrevista a Carmen Borrego y Telecinco se rinde al extinto #yoveosálvame:pic.twitter.com/33wxza5mv5 — telemagazine (@telemgzn) April 12, 2024

Ante lo que su hermana le ha dedicado unas palabras: "Espero que sea lo menos dolorosa posible, nos enfrentamos a uno de los momentos más incómodos familiarmente, el más innecesario, pero quiero decirte que no estás sola, estoy aquí como colabora invitada, pero estoy aquí, sobre todo, como tu hermana".

Carmen Borrego debería hacer más autocrítica y tener una poco más de empatía y la vida le iría mucho mejor #DeViernes pic.twitter.com/uCWG1YhKCn — Vieja del Visillo (@VisilloEs) April 12, 2024

Carmen comenzaba explicándole a su hermana que, pese a las críticas que ha recibido su hijo, desea que se siga manteniendo el respeto hacia su hijo, un hijo al que no acaba de comprender: "No me gusta escuchar cómo la gente destroza a mi hijo".

Algo a lo que Terelu reconocía que solo puede pensar en la fallecida María Teresa Campos, alguien que habría sufrido y mucho, según sus propias palabras, si viviera lo que está sucediendo: "A lo mejor no entiende lo que digo, pero viendo todo esto que está ocurriendo menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana"