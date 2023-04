Una boda para la historia de Supervivientes 

Los concursantes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de que Katerina Safarova se haya convertido en la última eliminada del famoso reality de aventuras de Telecinco.

La gala de Supervivientes número siete vino cargada de todo tipo de emociones, desde llantos, a reproches. Jorge Javier no dejó ningún cabo suelto por tocar, Adara ‘descolocada’ con Bosco en las nominaciones, Ginés y Yaiza celebran su boda en Honduras y una nueva bronca se desata en la Palapa entre Asraf Beno y Diego Pérez.

Los concursantes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de que Katerina Safarova se haya convertido en la última eliminada de 'Supervivientes 2023'. La concursante ha puesto así rumbo a la Playa de los Olvidados mientras que sus compañeros se han enfrentado por el collar del líder y después se han nominado.

Las nuevas nominaciones con dos supervivientes subidas a la palestra disciplinariamente

El grupo de Cayo Paloma comenzó la gala ganando la prueba de localización, y quiso mantenerse en la misma playa aunque eso conllevase renunciar a una recompensa de comida. Después, los supervivientes se enfrentaron a la apnea para saber quiénes serían los nuevos líderes. Bosco y Diego acabaron obteniendo el collar del líder tras ganar la prueba bajo el agua.

En Cayo Paloma Manuel y Adara estaban empatados en las nominaciones así que Bosco, como líder, decidió dejar a Manuel como nominado del grupo, salvando así a Adara. Pero después volvió a nominarla directamente, causando una enorme incertidumbre en la cabeza de la ganadora de GH VIP.

NUEVOS NOMINADOS: Adara Molinero, Asraf Beno, Manuel Cortés, Arelys Ramos, Yaiza Martín y Raquel Arias



En Cabeza de León, antes de las nominaciones, se produjo la nominación disciplinaria de Yaiza Martín y de Arelys Ramos tras protagonizar una fuerte discusión.

El nominado del grupo era Asraf y Diego, como líder, subía a la palestra a Raquel Arias esperando que la audiencia la salve.

Los nominados de la semana, por tanto, son Adara Molinero, Manuel Cortés, Asraf Beno, Yaiza Martín, Arelys Ramos y Raquel Arias.

Asraf Beno sigue aislado por su grupo

Asraf Beno no ha pasado una semana nada buena. El concursante se temía lo peor al coincidir en Cabeza de León con varios compañeros con los que no se lleva bien y su miedo se acababa convirtiendo en realidad. En la Palapa, Asraf ha comprobado que compañeros como Diego Pérez, Yaiza Martín, Ginés Corregüela y Arelys Ramos se habían reído de él a sus espaldas.

Jorge Javier Vázquez preguntó a Asraf cómo le había sentado eso y el concursante confirmó sentirse abatido. Durante la publicidad, Diego también le había dicho a su compañero que se plantease por qué estaba solo en la isla. Mientras Asraf defendía que sus compañeros son los dueños y señores de la isla, Diego le acusaba de haberse reído previamente de ellos.

En la Palapa estallaba la tensión con la acusación. Más todavía cuando Manuel Cortés confirmaba la versión de Diego; mientras que Adara la negaba. "¡Qué mentiroso!", le reprochaba Asraf a Diego. En su enganchón, salían a la luz más supuestas informaciones sobre sus comportamientos en el concurso.

🔥 ¡SE PALPA LA TENSIÓN EN LA PALAPA! 🔥



💥 Asraf Beno y Diego Pérez protagonizan un encontronazo: "Qué mentiroso eres"



Una boda para la historia de Supervivientes

Ginés Corregüela y Yaiza Martín han protagonizado un 'momentazo' que pasará a la historia de 'Supervivientes': ¡los concursantes se han dado el 'Sí, quiero'! Su historia sin duda ha sido de lo más seguida por sus idas y venidas, que implicaban también a la exmujer de Ginés, Isabel Hurtado. Pero con la llegada de Yaiza a Honduras, parece que el concursante ha aclarado sus dudas amorosas y ha decidido formalizar por completo su relación.

Ginés y Yaiza no han querido esperar más y se han casado en Honduras. Lo han hecho en una ceremonia improvisada en Cabeza de León en la que no faltó el vestido de novia (hecho de hojas de palmera) las alianzas (unas ramas reconvertidas) y un atril. Diego Pérez fue quien dirigió el enlace, en el que colaboraron también Arelys y Raquel Arias. Asraf no ya que Yaiza le dejó bien claro que no quería verle en su boda.

"Me ha dado de pena la exclusión de Asraf", le comentó Jorge Javier después a la concursante, ya que su compañero tuvo que alejarse de la boda por petición de la canaria. En la Palapa, Yaiza Martín siguió justificando su acción asegurando que no le había sentado bien que Asraf la mencionase como la 'amiguita' de Ginés.