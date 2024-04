Cristina Pardo se queda loquísima con el "ligoteo" de Almeida antes de su boda

Esto sí que no lo vio venir la presentadora de La Sexta, y eso que como periodista especializada en política desde hace muchos años ha tenido mucho contacto con el alcalde casadero.

No se habla de otra cosa estos días que de la inminente boda de José Luis Martínez Almeida este sábado con Teresa Urquijo, aunque tal como anunció en exclusiva ESdiario el alcalde ya celebró un convite previo en un prestigioso restaurante de Madrid, para invitar a todos los concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, a la espera de la celebración de boda oficial, son muchos los programas y medios que analizan en las últimas horas de soltería de Almeida su vida amorosa y sentimental hasta el momento.

Sin ir más lejos, el tema se convirtió este jueves en asunto de debate en el plató de Más Vale Tarde de La Sexta y hasta deparó alguna que otra sorpresa a los presentes, incluidos los presentadores.

Y es que se supone que su vida sentimental no siempre gozó de tan buena salud y en el magacín de actualidad de Atresmedia se recordó cómo alardeaba de soltería e incluso daba consejos en San Valentín.

Sin embargo, Carmen Morodo destapó que "todo lo que nos dicen no es así" y aseguró que, en realidad, Almeida "era un ligón", aunque no dio más datos al respecto. No hizo falta para que Cristina Pardo alucinara con la información: "Me acabo de quedar loquísima".

Por lo demás, Marina Valdés desveló que finalmente el regidor madrileño no ha tenido despedida de soltero como tal, más allá de una comida con amigos en Galicia, y que en el tintero quedaría un "planazo en Marrakech que se encargaba de organizar López Miras".

La despedida de soltera de Teresa Urquijo y la reacción de Iñaki López

La que sí tuvo fue su prometida, Teresa Urquijo, que se fue de despedida de soltera con amigas a Milán, donde posó frente al Duomo con un característico sombrero de cowboy en el que podía leerse la palabra bride (novia en inglés).

"Qué pereza me da esto", no pudo evitar reaccionar Morodo al ver las imágenes de la celebración en Italia, una opinión que también compartió Beatriz de Vicente, que aseguró que las "despedidas son horteras".

En cambio, Pardo salió en defensa de la joven prometida pidiendo comprensión a sus compañeras de mesa, ya que Urquijo tiene "27 años y no hace daño a nadie". "Las despedidas son horteras si te pones penes en la cabeza", matizó Iñaki López provocando las risas de De Vicente, que se imaginó la escena...

Sin duda un tema de actualidad que parece interesar a la audiencia soberana y que ayudó a Más Vale Tarde este jueves a mejorar sus datos en los audímetros hasta el 7.2% de share y 514.000 espectadores, superando el 6.2% y 455.000 del día anterior y anotando sus cifras combinadas más altas desde el 27 marzo.