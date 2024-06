Jorge Javier intenta acorralar a Carmen Borrego pero sale airosa con una promesa

El cazador, cazado. El veterano presentador intentó ir a por lana en las desgracias familiares del Clan Campos y salió trasquilado, pero Telecinco recogió los frutos de su ¿fracaso?

En la recta final de Supervivientes 2024 hay tanta expectación en Honduras como en el plató de Madrid donde exconcursantes que estaban llamados a ser el plato fuerte de la edición pero terminaron en bluf siguen dando titulares... aunque más por su privada que por su labor en el reality.

Es el caso de Carmen Borrego, que duró un suspiro en la isla (entre rumores de favoritismo y tongo) pero es una de las que más titulares aporta en el plató de Madrid en las Galas. Y para muestra un botón.

Este jueves, y después de toda la semana protagonizando la crónica rosa por el dolor que le produce no hablarse con su hijo, Jorge Javier Vázquez no dudó en promocionar el nuevo estreno de Telecinco a costa de las desgracias familiares del Clan Campos.

Así las cosas, hizo publicidad del inminente regreso a la parrilla de Mediaset de Hay una cosa que te quiero decir "invitando", no sin mucha mala leche, a Carmen Borrego a participar: "Si quieres resolver un conflicto familiar estaré encantado de ayudarte", animó poniendo a la exsuperviviente en una posición complicada de la que, sin embargo, salió airosa sin despeinarse y sin perder la sonrisa.

"Me gustaría que le volváis a poner el número de teléfono a Carmen de Hay una cosa que te quiero decir. Me ha dicho que le gustaría llevar a su nuera" (la mujer de su hijo José María Almoguera, Paola Olmedo, con los que no tiene relación desde que regresó de Honduras) pedía el presentador a la organización del programa ante una divertida Borrego que, entrando al juego, exclamaba "sí claro, cómo no". "Llámala tú cariño" añadía después de que Jorge Javier le advirtiese muerto de risa que es "buenísimo en este tipo de situaciones".

Fue entonces cuando, dispuesta a verse las caras con su nuera en el programa para arreglar públicamente sus diferencias, la hermana de Terelu Campos lanzó una sorprendente promesa: "Si ella llama, yo voy. Lo prometo".

Y como no podía ser de otra manera, Jorge Javier miró directamente a cámara para mandar un mensaje a la mujer de José María Almoguera, con la que su reconciliación parece un hecho dos meses después de anunciar su separación a toda portada mientras Borrego se encontraba en Honduras: "Paola, está la pelota en tu tejado. Me encantaría conocerte", apuntó el veterano presentador ante una Carmen que, muerta de risa, dejó claro que no le importaría acercar posturas en un plató con su nuera.

Máxima expectación y morbo que a la espera de que cuaje un choque de trenes de tal calibre ya sirvió a Telecinco para volver a liderar cómodamente la noche del jueves con un rotundo 20.5% de share y 1.413.000 espectadores, muy lejos de su más inmediata perseguidora que fue La 1 con la película La Vida Padre.