Marisa Martín-Blázquez señala a la dirección de "Supervivientes" por favoritismo

La periodista de Telecinco ha criticado a la dirección del reality por el trato que le han dado a Carmen Borrego durante estas semanas.

Este jueves 28 de marzo la participación de Carmen Borrego en "Supervivientes" llegaba a su fin después de que los médicos del reality hayan considerado que la hermana de Terelu Campos no deba reincorporarse por un cuadro de ansiedad reactivo. Como era de esperar, el abandono de Borrego ha sido el tema principal de todos los programas de Telecinco, sin ser "Fiesta" una excepción.

En el programa de Emma García, que se emitía este viernes de manera excepcional por el descanso de "TardeAR", los colaboradores comentaban el abandono de Carmen Borrego y su paso por el concurso estas semanas, algo que ha sido muy criticado por las insinuaciones de que a Carmen Borrego le estaban permitiendo cosas que a otros concursantes no les permitían. Unas insinuaciones que llegaron hasta tal punto que incluso la dirección del programa tuvo que asegurar que no estaban haciendo nada especial con ella.

Una de las colaboradoras que ha criticado a la dirección de "Supervivientes" ha sido Marisa Martín-Blázquez, quien este viernes ponía en entredicho a la dirección al considerar que Carmen Borrego no había recibido el mismo trato que otros compañeros como Pedro García Aguado, quien también había sufrido un ataque de ansiedad.

El palo de Marisa Martín-Blázquez a la dirección de "Supervivientes"

"Me da pena que por prescripción médica se vaya, porque más que nada y a lo mejor esto es políticamente incorrecto, yo he visto a Pedro García Aguado con un ataque de ansiedad malísimo pidiendo que le ayudaran y a él no le han sacado de la isla. A otros concursantes, que lo han tenido también, tampoco los han sacado... Y yo esperaba que Carmen, vale que es prescripción médica, pero..." explicaba la colaboradora sobre el abandono de Carmen.

Aunque no todos los colaboradores de "Fiesta" estaban de acuerdo con la opinión de la periodista, porque Belén Rodríguez le rebatía dejando claro que lo de Carmen y lo de Pedro no era comparable: "Es que lo de Carmen no es un ataque de ansiedad, es un estado de ansiedad que no puede superar al vivir en la isla".

A pesar de todo, Marisa Martín-Blázquez aclaraba que a ella el concurso de Carmen no le ha decepcionado: "A mí Carmen me ha gustado como participante de reality porque ha dado muchísimo contenido... Pero no me parece una buena superviviente".