Casa Real ‘condena’ a Belén Esteban por mentir sobre un tema delicado de Letizia

La Zarzuela no suele desmentir informaciones, pero en esta ocasión parece que lo dicho sobre la Reina ha disgustado de tal manera en Palacio que se ha roto esa regla no escrita.

No hace mucho tiempo la ‘princesa del pueblo’ revelaba un encuentro personal entre ella y la Reina Letizia. Belén Esteban daba cuenta de su charla durante un aniversario del periódico La Razón. La colaboradora televisiva se deshacía en elogios sobre la esposa del Rey Felipe VI.

Ahora, meses después, se ha vuelto a producir un encuentro entre ambas. Precisamente en el acto del que damos cuenta este jueves 12 de junio en ESdiario y que se producía en el marco de la entrega de los premios de la XVI Convocatoria Euros de tu nómina, un acto presidido por la propia reina y Ana Botín, presidenta del Consejo de Administración del Banco Santander la institución bancaria que auspicia esta acción social.

Sobre este acto y el encuentro entre ‘princesa’ y Reina hablaba Esteban en su nuevo programa, Ni que fuéramos Shhh, que se emite on line en el Canal Quickie y desde hace unos días en Ten, “me voy a la cama con una lección de que somos unos afortunados, me he emocionado mucho”, decía.

Inmediatamente daba más detalles: Belén Esteban, tras explicar que ambas asistían al acto con “playeras”, aseguraba a la audiencia que había hablado con la Reina sobre sus problemas en los pies y que la monarca le había confesado que su solución era “operarse”, es decir pasar por quirófano en las próximas semanas, tal y como también les contamos este miércoles en ESdiario.

A partir de ese momento se dispararon las especulaciones sobre cuándo Doña Letizia pasará por quirófano e incluso algunos medios hicieron cábalas analizando la agenda oficial a corto y medio plazo de la Reina.

Casa Real desmiente a Belén Esteban

Pero ahora ha sido Federico Jiménez Losantos quien en su espacio de ‘crónica rosa’ en esRadio ha desmentido totalmente a Belén Esteban. O, mejor dicho, se ha hecho eco del desmentido oficial que desde Casa Real han hecho a los comentarios de la famosa colaboradora televisiva.

El desmentido sorprende totalmente porque Casa Real no desmiente nada y así lo ha contado Losantos:

“Cuando se le ha preguntado al director de comunicación de Casa Real si era verdad lo de la operación de la Reina Letizia, ha confirmado, ‘me temo que la Reina no dijo nada de eso".

Para Jiménez Losantos, las personas que comentan sobre Casa Real siempre tienen una ventaja y es que saben que no te van a responder.