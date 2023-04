Joaquín Prat e Isabel Rábago sentencian a Ana Obregón con dos reflexiones

Por si no hubiera suficiente debate con la hija-nieta de la actriz por gestación subrogada, la publicación del libro de memorias de Aless Lequio ha abierto una nueva y peligrosa puerta.

A vueltas con la decisión de Ana Obregón de traer al mundo a una hija póstuma de su hijo Aless, este viernes continuó el debate en el plató de El programa de Ana Rosa sobre las confesiones de la actriz en su libro, donde detalla entre otras muchas cosas su intento de suicidio.

Isabel Rábago se mostró muy crítica con Obregón porque "me parece que frivoliza con un tema tan serio que ya pasa todas las barreras. Con la fantasía que tiene esta señora en la cabeza yo ya no me creo absolutamente nada de lo que escribe".

Joaquín Prat, que escuchaba con atención a la colaboradora, se sumó al debate: "No creo que ella se invente ningún episodio, teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo y lo que representa este libro para ella".

No obstante, también matizó que "otra cosa es cómo ella se aproxima a este asunto o escribe sobre él, ahí cada uno podemos tener nuestra visión y nuestras interpretaciones".

Palabras que crearon cierto revuelo en plató y provocaron que el presentador tuviera que aclararse: "Yo lo únco que he dicho es que hay gente que ha perdido a seres queridos porque se han quitado la vida y no comparten las palabras que escribe Ana en el libro".



En cuanto al tratamiento psicológico de Obregón, Joaquín Prat sentenció: "Cualquiera que haya perdido a un hijo pide ayuda".