El comunicado médico de Carmen Borrego que tiene en ascuas a Telecinco arrasa

Con razón su caché es uno de lo más altos de la edición. Si hay un concursante en este Supervivientes que tenga en ascuas tanto a Telecinco como a sus espectadores, esa es Carmen Borrego. No solo no deja de dar contenido con el resto de sus compañeros sino que la expectación constante sobre un posible abandono y/o baja no permite perder la atención mucho tiempo.

Apenas lleva 15 días y ya ha habido varias amenazas de dejar la isla de varios tipos y mientras tanto, al otro lado del charco hasta sus más íntimos se sorprenden de que esté aguantando tanto (traducción: nadie daba un duro por ella, ni su propia familia).

Este domingo de Conexión Honduras volvió a demostrarse que cualquier día más que Borrego pase en los Cayos Cochinos es una victoria como se pudo ver en sus últimas horas en Playa Condena.

Derrotada y agotada, lloraba junto a sus compañeros mientras confesaba: "No puedo más, no puedo más, no puedo más. Aquí me estoy muriendo, me estoy muriendo, por favor, lo ruego". La colaboradora de televisión se marchaba para ser atendida por el equipo médico tras llevar varios días sufriendo por las condiciones de la playa: "Yo llevo con un estado de ansiedad tres días que me asfixio, no duermo, no voy al baño, no como. Se acabó. Estoy físicamente mal y me tengo que marchar. Es que quien me vea sabe que no puedo más, que físicamente y mentalmente no puedo más".

Las frases más desgarradoras de Carmen Borrego

Otra de las frases más desgarradoras de Carmen en pleno ataque de ansiedad era: "¡Sacadme de aquí, me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo, por favor, os lo juro! Es que no estoy bien. No lo entendéis. ¡Sacadme de aquí, por favor!". Después de haber sido aislada de sus compañeros para ser atendida por el equipo de psicología, este domingo la presentadora Sandra Barneda conectó en directo con ella a la espera de conocer la decisión del equipo médico sobre si debería o no seguir en el concurso.

Sonriendo y mostrándose mucho más tranquila, rápidamente mandaba un mensaje a su familia y a sus seguidores: "Quiero que todo el mundo sepa que no he tirado la toalla, que tengo un bache en el camino y que espero y deseo poder superarlo. Llegar hasta aquí para mí ha sido muy difícil". Confesaba que le está pasando una mala jugada su cabeza porque "yo he venido aquí con una mochila, en este momento, quizás demasiado llena. Y a lo mejor esa mochila tenía que haberla sacado y haberla vaciado antes de venir" y recordaba a su madre diciendo "el problema es que yo he sido capaz de sacar fuera lo que ha sido ella para mí. Le pido fuerzas todos los días, cuento con que me va a ayudar".

La muerte de María Teresa Campos y el "parón" de Carmen Borrego

Según su interpretación de lo que le está pasando quizás retomó su vida demasiado pronto tras el fallecimiento de María Teresa Campos: "Enseguida yo... retomé mi vida. Creo que es lo que le hubiera gustado a ella. Y quizás si este parón... me está haciendo vivir lo que tenía que haber vivido antes".

Esperando la deliberación del equipo médico, Barneda ofreció a Carmen unirse a su equipo durante el Oráculo de Poseidón, algo que ella aceptaba con ganas no sin antes aprovechar para mandar un mensaje muy especial a Alejandra Rubio. Sin olvidarse de ella, le felicitaba desde Honduras: "solo te voy a pedir que me dejes hacer una cosa que me hace ilusión, que es felicitar a mi sobrina Alejandra, que es su cumpleaños hoy y cumple 24 años. Alejandra, te amo. Feliz cumpleaños".

Después de pasar unos minutos con sus compañeros, finalmente la presentadora leía el comunicado médico de la hermana de Terelu: "La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien físicamente se encuentra bien, no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y el equipo médico en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso".

La protagonista de todas las tramas respondía aliviada diciendo que por lo menos "no se cierra la puerta del todo". Asimismo defendió su deseo de seguir en el programa y de estirar su concurso lo máximo que pueda antes de despedirse de sus compañeros para continuar con su aislamiento en el que tendrá las mismas condiciones que ellos además del acompañamiento psicológico y del equipo médico.

Habrá que seguir esperando unos días para despejar esta nueva incógnita en torno al concurso de Carmen Borrego . Más expectación para Supervivientes que este domingo volvió confirmar que no le está yendo nada mal con la trama de la menor de las Campos y lideró el prime time con un cómodo 15.8% de share y 1.403.000 espectadores para Telecinco, marcando distancias con Antena 3 y Secretos de Familia (11.7% y 1.173.000) y La 1 de TVE con la película The Karate Kid (9.7% y 1.095.000).