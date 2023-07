Lequio insinúa el método anticonceptivo que usa Bertín Osborne y Tárrega salta

A vueltas con la fertilidad del presentador y cantante en los últimos tiempos, hasta algunos colegas de Telecinco se empiezan a hacer preguntas en voz alta que le dejan en entredicho.

Ya no es solo la noticia en sí misma de que Bertín Osborne va a ser padre y abuelo al mismo tiempo con 68 años. Es que se ha abierto la veda y le ha salido también un "aborto" de Chabeli Navarro por el que tomará medidas legales y no solo eso. Ahora se ha convertido en debate de interés público su vida íntima y sexual y las medidas anticonceptivas que toma o que no.

Si su "amigo" Arévalo ya levantó ampollas intentando defenderle con una hipótesis que dejaba la puerta abierta a que le hubieran "engañado" este jueves fue Alessandro Lequio el que insinuó en El programa de Ana Rosa qué tipo de protecciones antibaby podría estar usando el cantante, y fue Cristina Tárrega la que ha salido en ayuda de Osborne.

Lequio plantea sus dudas sobre lo que está ocurriendo con Bertín Osborne

Y es que Lequio, siempre sincero y sin pelos lengua, no entiende que "a esta edad le está sucediendo lo que no le ha sucedido 50 años antes. No puede cometer estos errores y menos dos seguidos. Lo que entiendo es que el método es la marcha atrás, eso no es un método, es una ruleta rusa y me parece peligroso".

Es que no puede fallar la defensa del programa de AR y el machista de Lequio a su congénere el macho Ibérico pic.twitter.com/X6TcHPnUxc — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 20, 2023

Mientras Ana Rosa Quintana admitía que "estamos todos un poco mayores", Tárrega rebatía directamente a su compañero, "lo de la marcha atrás lo supones tú".

Por lo demás Lequio matizó que ahora "puede extrañar porque apenas hay familias numerosas pero cuando éramos jóvenes, era frecuente ver a tíos y sobrinos de la misma edad".