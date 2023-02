Kiko Jiménez y Pipi Estrada se salen con la suya en Telecinco y tirita Mediaset

Ya lo dijo hace unos días Sandra Barneda y les dejó con la estrategia al aire. En el fondo a ellos no se les dio mal pero quien ha pagado las consecuencias es la cadena en la que trabajan.

Si como destapó hace unos días Sandra Barneda la estrategia de Kiko Jiménez y Pipi Estrada en Pesadilla en el Paraíso estaba dirigida a que ganara el concurso Borja Estrada, parece que les salió a la mil maravillas.

De hecho, este domingo de gran final del reality de Mediaset fue el hijo del periodista el que se alzó con la victoria, por delante de Tania Déniz y Antonio Montero: "La audiencia con sus votos ha decidido que por 58% el concursante que gana esta segunda edición de Pesadilla en el Paraíso sea Borja", clamó Carlos Sobera.

Sus padres, Teresa Viera y Pipi Estrada, quisieron darle una sorpresa inesperada. Nada más reencontrarse con ellos, Borja solo tenía una preocupación: que su madre lo hubiera pasado mal durante el concurso.

Pipi Estrada se deshace en elogios con su hijo Borja y su exmujer Teresa

Por su parte, el periodista deportivo aprovechó la ocasión para dedicarle unas bonitas palabras a su hijo: "Quiero darte las gracias porque me has liberado. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien". Y ya que estaba se dirigió también a su exmujer: "Gracias por haberme dado un hijo tan grande, gracias, Teresa".

Hasta Terelu Campos se rindió a sus encantos. De hecho, antes de que Carlos Sobera pronunciara el nombre del ganador, le mostró un mensaje de Terelu: "Yo no culpo a Borja de nada de lo que haya hecho su padre. Borja conmigo siempre ha sido estupendo, y yo con él. Y al final nadie nos puede arrebatar eso". Al escucharlo, su exhijastro le mostró ese mismo afecto: "Qué bonito, es súper guay".

A pesar de tanta emoción y tanta expectación, el caso es que tampoco se notó demasiado en los audímetros de Telecinco. De hecho, la gran final de Pesadilla en el Paraíso 2 se saldó este domingo para Mediaset con un 9.9% de share y 948.000 espectadores, bajando con respecto a los datos de la semifinal hace unos días y lejos de otras cadenas como Antena 3 (que lideró con Secretos de Familia y 15.6% y 1.147.000) y de La Uno de TVE que hizo un 10.1% y 1.433.000 con la película Salt.