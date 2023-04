La prensa rosa puede "alterar" el trabajo del yerno futbolista de Terelu Campos

Lo que podría ser una bonita historia de amor entre dos jóvenes mediáticos, famosos y muy populares en sus diferentes segmentos puede verse perturbado por la exposición del Clan televisivo.

Alejandra Rubio vuelve a tener el corazón "contento", que cantaría Marisol. Tres meses después de su ruptura con el malagueño Carlos Agüera, la nieta de María Teresa Campos ha recuperado la ilusión al lado del futbolista del Getafe FC y ex del FC Barcelona Carles Aleñá, de 25 años. Ha sido la revista Pronto la que ha publicado las primeras imágenes de la colaboradora de Fiesta en actitud cariñosa con su incipiente pareja, a la que ya conoce Terelu Campos aunque, como ella misma ha puntualizado, se vieron de manera totalmente "circunstancial".

El entorno de Aleñá, preocupado porque la prensa altere su trabajo

"Este chico es un deportista comprometido con su profesión y entiendo que haya preocupación porque nosotros, que somos la prensa, podamos alterar su trabajo" reconocía este lunes la presentadora en Sálvame, evitando entrar en detalles sobre la nueva relación sentimental de su hija.

Un noviazgo que Terelu confiesa que desconocía (manteniendo que las imágenes de ella charlando con Carles fue tan solo un encuentro "casual" en el que solo hablaron de fútbol porque ella es aficionada a este deporte), y que como asegura Kiko Matamoros habría comenzado hace tiempo, aunque se habría mantenido en secreto por prudencia.

Ahora ha sido la protagonista de la noticia, Alejandra Rubio, la que ha reaccionado tras salir a la luz su nueva historia de amor. Muy seria y visiblemente molesta por la presencia de las cámaras a las puertas de su domicilio en Madrid, la sobrina de Carmen Borrego evitó confirmar su felicidad al lado de Carles Aleñá: "No me grabes ahora, porfa, que salgo de casa llena de pelos de los gatos y todo. No me hagas esto, por favor. Lo siento en el alma, ya sabéis que os contesto siempre. Me da mucha cosa pero... Perdón" se limitó a afirmar, dejando con las ganas de saber cómo, cuándo y dónde conoció al futbolista del Getafe.