La sonada reunión de las Spice Girls en el 50º cumpleaños de Victoria Beckham

Las Spice Girls revolucionaron el mundo del pop en los años 90 y primeros de los 2000. El quinteto femenino formado por Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B, Mel C y quien por aquel entonces era todavía Victoria Adams, marcó toda una época desde el lanzamiento de Wannabe, en el 96, gracias, en buena parte, a sus estilos y personalidades marcadamente diferenciados.

El éxito duraba solo unos años, ya que la banda se disolvió en el 2001, pero ahora, con motivo del 50.º cumpleaños de Victoria Beckham, se han vuelto a reunir por sorpresa para celebrar el aniversario de su compañera de grupo y de vida.

Fue su marido, David Beckham, el encargado de desvelar a sus seguidores el esperado momento, cuando, en medio de la celebración, compartía un vídeo que mostraba a Geri, Emma, las Melanies y Victoria interpretando una de sus coreografías más famosas mientras sonaba Stop, una de las canciones del segundo álbum de las chicas picantes, Spiceworld.

The Spice Girls are back together!



From Victoria Beckham’s 50th birthday party. pic.twitter.com/vPrqxIsa5j