Se desvela quién pagó los 60.000 euros a Loli, la quiosquera, y no fue Pantoja

Durante años la deuda persiguió a Pantoja por los platós de televisión, copando horas de tertulia, pero en junio del año pasado, por fin se confirmó la cancelación de la misma.

Isabel Pantoja ha sido carne de cañón durante estas últimas semanas tras cancelar su concierto en Tenerife por problemas de salud. Han sido muchas especulaciones sobre qué le pasa la cantante, pero lo cierto es que ella ha evitado dar más detalles sobre el motivo que le ha impedido viajar fuera de la península.

Sin datos que confirmen lo que realmente ha llevado a la tonadillera a tomarse un descanso, una nueva información reabría el caso que separó a la tía de Anabel Pantoja de una de sus fieles durante años, Loli “la quiosquera”, con la que tuvo una deuda durante décadas.

Un giro imprevisto

Ahora, cuando parece que la artista comienza a poner orden en sus cuentas pendientes, el caso vuelve a convertirse en noticia y, según ha contado Enrique del Pozo en el programa Fiesta, no fue Pantoja la que hizo frente a la deuda que dio protagonismo a la que fuera uno de sus grandes apoyos.

Y es que, el colaborador de Emma García ha explicado que la cantidad abonada no provenía de sus cuentas: "Los 60.000 euros de Loli, la quiosquera, los pagó un fan", ha desvelado durante su intervención en el espacio de Telecinco, sin querer destapar sus datos personales, aunque, al parecer, se trata de un hombre: "Yo no la critico. Si tú aceptas 60.000 euros eso no es ser un fan, eso es utilizar a un fan".

Y es que el caso fue muy sonado en su momento y permitió a Loli convertirse en personaje popular, al asistir en distintas ocasiones a televisión para confirmar que que había prestado a Isabel Pantoja 76.000 euros y que su actitud le había decepcionado por completo: "No la conozco", reclamó en una entrevista en Sálvame Deluxe, confesando que consideraba a la cantante parte de su familia: "Teníamos más de 45 años de amistad".

Todo ocurrió durante una tranquila tarde en la finca Cantora, la artista la sorprendió pidiéndole esta cantidad de dinero. Ella no dudó en prestárselo, a pesar de que se trataba de un préstamo elevado. "Yo con todo mi corazón se lo presté y hasta hoy". La primera transferencia fue de 80.000 euros a su cuenta bancaria.