Carmen Borrego deja de ser “directora”: Jorge Javier se "carga" su "chiringuito"

La mujer que miraba cuando quería cambiar temas de la escaleta que no le interesaban se lleva la peor parte de una decisión de Telecinco que fulmina otro programa antes de cumplir el año.



El programa Así es la vida finaliza. No ha llegado al primer año de vida. No ha conseguido dar sus primeros pasos en el programa vespertino que presenta Sandra Barneda y que de vez en cuando ha dejado hablar a César Muñoz. La productora Cuarzo se despide de la tarde de la cadena principal de Mediaset. Corto en exigencia y largo en intensidad. Y sin ninguna motivación. Su conductora la catalana Barneda recogió lo peor de otra época. El feminismo mal entendido. En la retina queda grabada aquella tarde en la que arremetió contra Bertín Osborne por el hecho de ser hombre. Otrora, Carlota Corredera. César se mantuvo mudo. Menuda es la presentadora para cambiar el guion de una directora con una amiga en la sombra, Carmen Borrego. Amiga de la señora de fucsia.

Ha llegado el momento de que la señora Borrego o “papada operada” recoja sus bártulos. No ha funcionado. Atrás quedan otros nombres menos manejables. Otros directores, un gran tipo Alberto y una Silvia con muchas versiones. Camaleónica. Otro nivel. El final de un programa con muchos prejuicios y perjuicios. Amigos. A la calle. Sin necesidad de guardería.

Sandra Barneda ha demostrado que es aprendiz de sus antecesores y le impidió a César Muñoz superar el meritorio. No lo dejaron.

De los eternos once meses tan sólo recordaremos a la chica de los rizos y no a señoritas impuestas por gente de mucho peso, puro y cabello engominado. Fin.

Jorge Javier Vázquez estuvo liderando las tardes de Telecinco durante 12 años más dos de desastre con Rocío Carrasco y argumentos panfletarios. Los que heredó en la sombra la presentadora de Así es la vida. Gran error. César sumaba cuando estaba solo con sus colaboradores. Con algunas más que con otras.

Barneda no ha llegado al parto de un elefante. Un año y fuera. Y mira que iba de televisión blanca y muy fina. Pero sin audiencia. Y sin reconocimiento. A su lado ha tenido a una directora de la estirpe de otra época y a su mano derecha a Carmen Borrego, la mujer que miraba cuando quería cambiar temas de la escaleta que no le interesaban. No eran de su cuerda pero podían beneficiar al programa. Eran actualidad. Aquellos días aseguraba que el programa era blanco y no entraban en esos lares.

César Muñoz lanzaba besos al aire para despedir a contenidos que habían creado en su programa. Ellos mismos. El tiempo te dirá quien fue víctima y quién fue verdugo. Hay antecesores que ahora se hallan en otras mañanas y en la televisión pública.

Vuelve Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco

En breve regresa Jorge Javier Vázquez a las tarde de Telecinco en sustitución de la finalista del premio Planeta. En todo fue la segunda. 11 meses sin levantar audiencias y con mucho mantra de otra época. Y mucha presunta blancura. La televisión es pasta y dinero. No es literatura. Y los jefes son los jefes. Y César habrá aprendido la lección de tanto atrevimiento.

Cancelado Asi es la vida 💣💣 pic.twitter.com/gbRFeCEQS2 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) May 30, 2024

El compañerismo nace con el tempo o el tiempo. No con la fama. Ni con las colas en pub para poder acceder con premura. El gran problema lo tiene Borrego. La mujer que consideró que ese era su cortijo. La hermana de Terelu Campos decidió quien no podía ir a ese programa. Y lo consiguió. Fue un día y no volvió. Fue Isabel Rábago. Nombre propio.

Así es la Vida se va sin dejar seña ni seña. Ni siquiera recuerdo. Qué mala forma de morir. En la ausencia. Ninguna. Ni buena ni mala. Quedarán siempre en el recuerdo frases de una desconocida colaboradora Almudena del Pozo por gran su gran aportación en este año al hablar de otros compañeros para asegurar que “mala baba la de un compañero por hablar de la hija de Terelu”.

Y también la del colaborador Antonio Sánchez Casado que aseguraba que por qué se hablaba desde otros medios de Alejandra Rubio. Menuda aportación periodística de investigación supina. Pues que hable de la amnistía, por ejemplo. Claro ejemplo entre la diferencia entre hacer periodismo y no servilismo. Periodismo libre.

Llega Jorge Javier Vázquez. Talento. En ocasiones en la vida se puede compartir talento o ideales. Con uno, aplaudo el talento. Coincidencia. Con la otra nada. Cierre la puerta al salir. Y cuide al niño César. Nos encontraremos en alguna cola de discoteca. Con el niño.