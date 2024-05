El hachazo de Belén Esteban a Terelu Campos en TVE

La hija de María Teresa aterrizó en La 1 cuando Sálvame echó el cierre. Ahora ha sido también desde la cadena pública que su excompañera de años le ha pintado la cara ante Marc Giró.

Mucho se ha hablado de la conveniencia de la visita de un personaje como Belén Esteban a un programa del estilo del Late Xou de Marc Giró en La 2 de TVE. Debates televisivos y de servicio público aparte, lo que está claro es que la princesa del pueblo sigue teniendo tirón a la hora de cosechar audiencias.

Belén Esteban claro que sí puede ir a TVE, faltaría más, retrata el país, pero las entrevistas distendidas de La 2 deberían ir más a aquellos de la cultura que no tienen altavoz. No solo a las de siempre. El público de La 2 no quiere ver a Belén Esteban, para eso ya están… https://t.co/CuaKPJKnQ5 — Borja Terán (@borjateran) May 27, 2024

Así lo demostró en los audímetros este martes, cuando Late Xou subió al 2.6% de share y 190.000 espectadores, sus mejores datos desde que comenzó la temporada.

Y es que Belén Esteban es un pozo sin fondo de titulares y noticias. Su espontaneidad, naturalidad y, por qué no decirlo, su falta de filtro suelen garantizar el flujo de informaciones y el feedback y así lo confirmó en el plató de Marc Giró, cuando salió el tema de algunos de sus excompañeros del extinto Sálvame.

Y es que de promoción del nuevo Ni que fuéramos shhh del Canal Quickie, que dará el salto a la tele convencional en TEN el próximo 3 de junio, la televisiva habló de su aventura y de las ausencias más sonadas del viejo equipo de Sálvame...

Belén Esteban cierra la puerta a Terelu Campos... o al menos no se la abre

El presentador fue directo al grano en relación, precisamente, a una de sus compañeras en TVE: "Por cierto, aquí no está Terelu, ¿no? ¿No ha querido venir al Quickie? ¿Vendrá?", le preguntó en relación a la mayor de las Campos, actual fichaje de la cadena pública en varios programas. "No se la espera, no te voy a engañar", respondió irónica Esteban.

Consciente de que se podía sacar mucho más de ahí, Giró insistió, "si no la queréis vosotros, muy bien, ¿pero si ella va?". Y efectivamente, sacó petróleo en forma de titulares: "Hombre, a lo mejor ahora que estamos en canal Ten se anima", soltó Belén insinuando que el Canal Quickie tal vez no fuera suficiente para ella...

#LateXou



🗣️ "A Terelú no se la espera" 🫳🏻🎤



Acaba de decir, contundentemente, Belén Esteban 🫨 pic.twitter.com/wSff4IfFCr — La 2 (@la2_tve) May 28, 2024

Pero por si había alguna duda de lo que opina la princesa del pueblo de la decisión de Terelu Campos lo dejó bien claro: "Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar" aunque "haya gente que no quiera porque tenga otras perspectivas a nivel profesional".