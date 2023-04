La bomba sobre Ana Obregón que va a ver la luz será "censurada" en muchos medios

Aunque la actriz y presentadora ha hablado más bien poco de su maternidad todo lo que diga a partir de que estalle la contra crónica tendrá muchísima menos importancia aseguran los expertos.

Aunque Ana Obregón tampoco ha hablado abiertamente ni mucho del asunto, desde que se publicó la exclusiva de su maternidad a los 68 años no han parado de surgir detalles sobre el culebrón corazonero del siglo, prácticamente todos sin confirmar.

Pero ahora la revista Lecturas prepara una portada sobre la actriz y presentadora que muchos "van a censurar". Según Jorge Javier Vázquez en Sálvame, "por mucho que hable Ana Obregón, la portada de la semana es esta".

La portada sobre Ana Obregón de la que todo el mundo hablará

El presentador lo sabe de buena tinta porque estaba previsto que la portada de Lecturas fuera él pero finalmente será otra información la protagonista, una de la que todo el mundo hablará, no en vano "cuando el director me lo contó me quedé absolutamente noqueado".

"Se está especulando mucho con que Ana Obregón dé una exclusiva en la revista del saludo, yo os aseguro que, por mucho que hable, la portada de la semana", será la otra.

Aunque se negó a recibir preguntas y contestarlas, daba un paso más allá asegurando: "Estoy absolutamente convencido de que la portada se va a censurar en algunos medios". También explicó que se trata de un trabajo periodístico importante del que se va a hablar muchísimo e insistía: "Es la contra crónica de la noticia de la semana pasada".