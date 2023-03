Un íntimo de Anabel Pantoja remata a Yulen Pereira tras los feos rumores

Poco a poco siguen trascendiendo detalles de la ruptura entre el esgrimista y la influencer y los detalles no le favorecen nada a él. Si lo que ha salido es cierto le deja en muy mal lugar.

La ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira va camino de convertirse en un culebrón del que, por lo que parece, quedan todavía muchos capítulos por ver. Mientras ambos guardan silencio, siguen saliendo a la luz detalles de los motivos por los que el esgrimista dejó a la influencer. Según Lecturas habría tomado la decisión hace dos meses porque no aguantaba más la convivencia, pero no le habría dicho nada a la que era su novia hasta que regresó de su gira por Norteamérica con Isabel Pantoja porque su madre, Arelys Ramos, se lo prohibió para no poner en peligro su participación en Supervivientes.

Eso no es todo porque además Yulen habría sido infiel a Anabel, aunque la señalada como la tercera en discordia en este asunto, la modelo Melania Puntas, ha roto su silencio y con un contundente comunicado publicado en sus redes sociales ha desmentido su presunto affaire con el hispano-cubano.

Una ruptura sobre la que el Maestro Joao, que mantiene una gran relación con la prima de Kiko Rivera, se ha pronunciado en el estreno de Maridos en Madrid, sentenciando a Yulen Pereira con unas demoledoras palabras: "Lo ha hecho mal, a destiempo y de manera equivocada. las relaciones se terminan pero creo que él lo ha hecho mal. A mí al principio no me gustó, pero como siguieron juntos pedí disculpas. Pero luego no me equivoqué, no me gustaba, sabía que iba a salir rana".

El maestro Joao cree que Yulen Pereira no ha roto con Anabel Pantoja con las "formas adecuadas"

En su defensa el vidente cree que Yulen no se acercó a Anabel para hacerse famoso y, confesando que "él no buscaba nada pero se metió en una vorágine y se dejó llevar", concluyó que sus maneras de romper con la influencer no han sido las adecuadas: "Ya no es un niño y puede hacer daño. Cuando mete la espada no la puede meter en el corazón, lo ha hecho mal".

"Absolutamente", aseguró cuando los reporteros le preguntaron si cree que Yulen ha sido infiel, algo sobre lo que podría tener información. "Intuyo algo y sé algo. Exactamente ha sido así, ha sido infiel, la intensidad de la infidelidad que lo mida la pareja, pero infidelidad sí que la ha habido porque tengo gente cercana que la conoce. Yo no me meto con ella, es él. Ella que haga lo que le dé la gana", comentó, convencido que pese a que el esgrimista "lo ha hecho fatal" y Anabel no está pasando por su mejor momento, "es una mujer hecha y derecha y en cuatro días va a estar cantando"