Martina Klein "estira el chicle" en el podcast de moda con su denuncia: "Gorda"

Fue un icono de belleza y moda que traspasó todas las fronteras, pero han llegado las nuevas generaciones de mujeres y las nuevas formas de comunicación y todo se ha puesto patas arriba.

Fue uno de los referentes de la moda dentro y fuera de nuestras fronteras en los años 90 y ahora vuelve a copar titulares muchos años después destapando los aspectos más negativos de su profesión en aquellos años.

Martina Klein ha revolucionado las redes sociales hablando abiertamente de los desafíos a los que tuvo que enfrentarse en su carrera debido a unos estándares de belleza implacables que la llegaron a poner al límite. Lo ha hecho en uno de los podcast de moda, el Estirando el Chicle de Carolina Iglesias y Victoria Martín, y ha generado un intenso debate muchos años después.

El relato de Martina Klein sobre sus años profesionales más exitosos impacta

Y es que, según su relato de aquellos años, a pesar de estar en buena forma le decían constantemente que estaba "gorda": "Todos los días, todas las agencias, todos los castings, me decían que estaba gorda".

Klein explica que a pesar de que se sentía bien consigo misma, la presión de las agencias y los castings le afectaba emocionalmente. "A mi alrededor, todas estaban más delgadas, y yo estaba sola en París, Nueva York o Milán, y todo el mundo me decía gorda, gorda, gorda... No sé por qué no me enfermé".

Además, la modelo recuerda que en aquel momento no hablaba de este tema con sus compañeras por vergüenza y aunque notaba que algunas de ellas iban al baño después de comer, no lo relacionaba con posibles trastornos alimentarios.