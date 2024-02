El "payaso diabólico" apuntilla a Carmen Lomana tras la estocada de Paz Padilla

Tras protagonizar innumerables enfrentamientos públicos en los últimos tiempos con Ágatha Ruiz de la Parada, Carmen Lomana tiene una nueva enemiga. Y no es otra que Paz Padilla, que en una charla motivacional que dio hace unos días en Marbella no dudó en burlarse de la socialité y su "miedo a envejecer".

Con el sentido del humor que la caracteriza, la presentadora imitó el tono de voz de la tertuliana y no dudó en afirmar que si se perdiese en el Museo de Cera tardarían 3 días en encontrarla por lo retocada que está, asegurando que sus orejas parecen "filetes empanaos" por los retoques estéticos a los que se habría sometido para ser eternamente joven.

Unas declaraciones sobre las que la archienemiga de Carmen, Ágatha, prefiere no decir nada... Menos mal, porque sin pensárselo le dio la estocada definitiva definiéndola como su "hater particular" e insinuando que el único mérito de la socialité es meterse con ella.

Como tener tu propio hater y no morir en el intento, por Ágatha Ruiz de la Prada

"Me he dado cuenta de que es genial, ¿quién tiene una hater particular? Nadie, solo yo. Estoy entretenida, una persona que todos los días se dedica solamente a hablar mal de ti al final acaba siendo una especie de compañía", bromeó, reconociendo que "no está mal tener una hater particular" porque "llegada a la situación a la que estamos, prefiero que sea así".

Mejor que esté contenta porque no parece que Lomana tenga intención de seguir metiéndose con ella. De hecho, tal como recogió Aruseros este miércoles en su última andanada se ha burlado de la parejas de Ruiz de la Prada: "Tiene unos novios... como para robárselos", ironizó confesando que le gustan "los hombres guapos y con buena pinta" pero "ella es un payaso diabólico".